Le novità nei carrelli di plastica riciclata di Plastimark a Euroshop 2023

A Euroshop 2023, Plastimark ha portato le sue ultime novità per le medie e grandi superfici, carrelli che coniugano durevolezza, personalizzazione e sicurezza con una sempre maggiore attenzione all’ambiente

Si è appena conclusa l’edizione 2023 di Euroshop, la più importante fiera del retail, momento di significativo confronto tra gli addetti del settore. “Innovazione” è stata la parola chiave presso lo stand di Plastimark, che ha esposto novità in termini sia di materiali sia di prodotto. Tra i materiali, uno spazio importante è stato riservato al tema della sostenibilità ambientale. I cestini realizzati con compound riciclati Euterra e Wave aiutano a mantenere pulito l’ambiente, recuperando gli scarti di rifiuti post domestici e quelli raccolti da mari e spiagge di tutto il mondo, per poi utilizzarli nel creare prodotti al 100% riciclati e riciclabili.

Tra i prodotti lanciati nell’ultimo anno e presentati per la prima volta di persona in fiera, troviamo il carrello Maxi della linea Hybrid, il carrello monoblocco Roomy e la versione con baby seat del carrello monoblocco Pleasy. Tra i prodotti lanciati nell’ultimo anno e presentati per la prima volta di persona in fiera, troviamo il carrello Maxi della linea Hybrid, il carrello monoblocco Roomy e la versione con baby seat del carrello monoblocco Pleasy. Tre novità con la sicurezza garantita dalla certificazione TÜV Rheinland.

Maxi e Roomy, le novità di Plastimark allo stand di Euroshop

Più in dettaglio, con una struttura in metallo e cesto in plastica, Maxi è progettato e realizzato per medie e grandi superfici, ideale per il trasporto di grandi carichi, grazie alla sua capacità di rimanere leggero e manovrabile. Questo modello può essere completamente personalizzato attraverso l’aggiunta di accessori (separatori per freschi, porta cellulare, porta scanner e diverse tipologie di base per i carichi pesanti), grazie all’ampia gamma di colori e anche al maggiore spazio presente sul manico per consentire al retailer di apporre la sua comunicazione interna.

Carrello monoblocco realizzato in un unico pezzo senza l’aggiunta di viti, Roomy è stato progettato dal designer internazionale Cesare Monti e rappresenta al meglio l’essenza di Plastimark: è infatti la perfetta combinazione tra funzionalità ed estetica. Destinato alle medie e grandi superfici, i suoi punti di forza rimangono l’estrema maneggevolezza e la vasta disponibilità di accessori.

Tre novità con la sicurezza garantita dalla certificazione TÜV Rheinland. Nell’edizione 2023 di Euroshop, Plastimark ha deciso inoltre di collaborare con un partner tecnologico per presentare ai propri clienti un software in grado di tracciare carrelli e cestini all’interno dello shop grazie all’apposizione di alcuni tag sui prodotti. La localizzazione indoor dà la possibilità di analizzare la movimentazione di oggetti e persone all’interno di uno spazio per ottimizzare le attività strategiche ed operative.

Euroshop ha confermato la massima attenzione che hanno i retailer nei confronti della sostenibilità, ma ha anche evidenziato come ecologia e qualità tecniche debbano essere estremamente complementari. Plastimark ha quindi ottenuto una risposta molto positiva dai visitatori perché è riuscita a garantire i requisiti che da sempre contraddistinguono i suoi prodotti -quali durevolezza, design, personalizzazione e sicurezza- unendoli a una filosofia green e attenta all’ambiente.