Ristorazione, i pagamenti cambiano volto

Robotic automation, click&collect, self check-out: i nuovi termini di una ristorazione sempre più automatizzata. Ne abbiamo parlato con Custom a Host

La tecnologia avanza a velocità straordinaria e il retail cerca di adattarsi tempestivamente per restare competitivo. Una risposta alla domanda di maggiore compenetrazione digitale arriva dagli operatori presenti a Host, fiera di riferimento del settore hospitality. Allora largo a nuovi modelli di bilance, self-service,click&collect, punti cassa, stampanti e software, soluzioni di robotic automation per la ristorazione. Insomma, soluzioni che semplifichino la vita delle persone, migliorando allo stesso tempo la competitività delle imprese.

Per un servizio in sala automatico

Uno degli imperativi per le aziende sarà dunque quello di sapersi trasformare. Ne abbiamo parlato con Alessandro Mastropasqua, head of media & institutional relations di Custom: “Anche Custom, con tutta la parte di ricerca e sviluppo, ha cercato il più possibile di rendere digitali le proprie soluzioni legate al punto di vendita. In questo senso abbiamo sviluppato delle soluzioni tecnologiche di robot automation, come anche soluzioni automatizzate per aiutare il personale di sala nel servizio. E poi presentiamo anche delle soluzioni di intrattenimento sempre legate all’automazione”.

Una nuova cassa al ristorante

La concorrenza fra le aziende passa dal tema degli acquisti online, ai pagamenti digitali, si insinua nell’omni-canalità. Cambia anche la natura delle casse. Tutto questo cercando di anticipare le esigenze di un nuovo tipo di cliente: “Sulla base di studi interni -evidenzia Mastropasqua-, possiamo dire che ogni volta che una persona va ad acquistare utilizzando tecnologie di self check-out è più invogliata ad aprirsi anche a promozioni, cosa che non succede con i punti cassa classici”.