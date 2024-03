Le novità nel 2024 della Scuola dei mestieri di Iper, la grande I

Continua per Iper, la grande I l’opera di formazione dei professionisti di domani grazie al percorso attivo dal 2010

Anche Iper, la grande I (Finiper Canova) si prepara per Pasqua con uova, colombe, veneziane e pastiere. I pasticceri dell’insegna hanno potuto accrescere le proprie competenze grazie alla Scuola dei mestieri di Iper, la grande I, che continua il suo percorso per promuovere le competenze dei propri professionisti anche grazie a nuove partnership con i fornitori che condividono la visione sulla formazione dell’insegna. Nel piano formativo per il 2024 più corsi, nell’ottica di rispondere alle esigenze del mercato: attenzione particolare per le sessioni dedicate alla sala, che per la prima volta entrano nella proposta formativa della scuola. Il piano formativo si arricchisce di corsi che soddisfino la crescente domanda di competenze per il settore della ristorazione. Rinnovata enfasi sui docenti di eccellenza per offrire un apprendimento completo e innovativo.

Dal 2010, La Scuola dei mestieri per la conoscenza dei dipendenti di Iper, la grande I

La Scuola dei Mestieri di Iper, la grande I nasce nel 2010 con l’obiettivo di accrescere il percorso formativo di conoscenza delle proprie risorse umane, perfezionando le competenze dei professionisti dei reparti freschi tradizionali: panettieri, pasticceri, pizzaioli, macellai, pescivendoli e così via. La Scuola dei mestieri propone un calendario con corsi teorici e pratici per insegnare processi produttivi, lavorazioni e conoscenza delle materie prime, grazie anche al coinvolgimento di professionisti esterni e figure del mondo food, che offriranno sessioni formative direttamente presso proprie sedi.

La Scuola dei mestieri di Iper, la grande I, i risultati del 2023

Nel 2023 i corsi hanno ottenuto risultati straordinari con il coinvolgimento di 560 dipendenti Iper per un totale di 83 sessioni formative. 26 le sessioni dedicate a pane e pasticceria, 17 alla gastronomia, 8 alla pescheria, 12 per salumi e formaggi, 8 alla somministrazione, 5 sulla macelleria, 6 tra ristorazione e pizzeria e 1 sull’assicurazione qualità/gluten free.