Le ultime aperture di Upim

Prosegue il piano di espansione di Upim con nuovi negozi realizzati nei centri storici di Cesena, Piacenza e Bassano del Grappa (Vi), sviluppati su superfici medie di 1.200 mq e con la tradizionale offerta che spazia dall’abbigliamento uomo, donna e bambino alla profumeria, e alla casa.

Spazio in assortimento anche ai brand Blukids Upim con collezioni per bambini e ragazzi che si distinguono per l’uso di cotone organico, cotone proveniente da coltivazioni Better Cotton Initiative e capi certificati OekoTex. Il marchio storico dell’home decoration Croff, dedicato al design contemporaneo con collezioni per la tavola, la cucina, il letto, accessori e complementi d’arredo, è stato completamente rivisitato.

“Upim è un brand vicino alle famiglie -afferma il direttore generale Massimo Iacobelli- e alle esigenze concrete dei propri clienti, con prezzi competitivi e una qualità elevata. Nei nostri negozi proponiamo un’esperienza di shopping contemporanea, che si rivolge a un cliente attento, capace di mixare il desiderio con la necessità, la ricerca della qualità con il prezzo adeguato. Questo store è stato pensato come un luogo dove il cliente possa sentirsi a proprio agio, fare acquisti, trovare una serie di prodotti e servizi che possano soddisfare le sue esigenze quotidiane”.

Le misure anticontagio

In linea con le direttive nazionali, Upim ha adottato accorgimenti per la sicurezza di dipendenti e clienti. I capi resi saranno appartati per tre giorni, esaminati, igienizzati e successivamente rimessi in vendita. Sono, inoltre, stati installati dispenser con gel disinfettante all’entrata e alle casse, posizionate segnalazioni per evidenziare il distanziamento, barriere in plexiglass per proteggere la relazione fra cliente e personale nel momento della conclusione dell’acquisto. Sono infine stati aumentati i cicli di ricambio di aria, raddoppiati i turni di pulizia, mentre l’igienizzazione delle superficie piane e della casse avviene ad intervalli regolari nell’arco della giornata.