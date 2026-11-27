Il nuovo punto di vendita milanese segna un record per il brand Legami, specializzato nel settore del gift & stationery, perché il più grand fino ad oggi realizzato a livello internazionale.
Lo store
- La superficie di vendita supera i 450 mq
- Si sviluppa su due piani
- Comprende 5.000 referenze e 17 mondi merceologici.
Il punto di vendita, situato in piazza San Babila 1, si trova in uno snodo urbano tra l'area pedonale dello shopping milanese e il Quadrilatero della Moda, a pochi passi da Piazza Duomo. Al primo piano sono state inserite 15 Erasable Pen giganti, alte due metri: le penne cancellabili diventate iconiche. Qui si trova anche una novità assoluta per i negozi dell'insegna: un'area interamente dedicata alla personalizzazione di alcuni dei prodotti più amati del brand, dalle Erasable Pen e Lovely Pen alle ispirazionali borracce, fino alle agende e ai notebook. Tra i servizi disponibili in quest'area, anche la possibilità di incidere il proprio nome o un messaggio positivo per sè o per le persone care.
In questo stesso livello, è stata inserita anche una teca di vetro che custodisce The Real Ones, la collezione storica con tutte le 94 Erasable Pen realizzate dal 2018 ad oggi. L'offerta spazia dalla stationery agli accessori per la casa, dagli essentials per il travel agli articoli beauty e comprende anche i giochi vintage o gli accessori tech.
La rete Legami
Salgono a 17 i negozi del brand nel capoluogo lombardo. La rete internazionale tocca invece quota 222 punti di vendita con un importante piano di espansione che farà crescere la presenza del marchio sia in Italia che all'estero.
Attualmente, il brand opera principalmente in Italia, Francia e Spagna a cui si affianca una rete di oltre 13.000 rivenditori in più di 70 Paesi, tra cui la Germania: mercato strategico che nei prossimi mesi accoglierà le prime Boutique dirette del brand.