Operativa dal 1° gennaio 2027, Alleanza Drug – Specialisti Italiani si posiziona come secondo polo nazionale del canale, con oltre 1.200 punti di vendita e una quota di mercato potenziale del 22,5%

Fare massa critica in un mercato caratterizzato da una forte concentrazione, valorizzando le specificità delle singole imprese e costruendo una piattaforma comune di attività commerciali. Nasce con questi obiettivi Alleanza Drug – Specialisti Italiani, che sarà operativa dal 1° gennaio 2027, frutto dell'accordo tra Forza 3 e gli operatori drug del sistema Crai, nell'ambito della centrale Forum.

“Insieme a Crai, abbiamo scelto di unire forze e visione per sviluppare una proposta commerciale sempre più strutturata e creare nuove opportunità di crescita, rafforzando il ruolo degli specialisti drug all'interno del mercato italiano”, dichiara Stefano Battistelli, presidente di Alleanza Drug.

1 di 3

“Con Alleanza Drug nasce una realtà che valorizza la specializzazione, l’imprenditorialità e la conoscenza del territorio, contribuendo ulteriormente alla crescita di un canale che negli ultimi anni ha dimostrato grande dinamismo e capacità di evoluzione”, commenta Giangiacomo Ibba, presidente di Crai.

L'accordo coinvolge Risparmio Casa, Vitulano Drugstore, Pilato, Pagano, Petrillo, Proshop, Comipro e Inprof, per un fatturato concentrato di oltre 1,2 miliardi di euro e vendite alle casse per 2 miliardi, nati tutti come grossisti che, in alcuni casi, si sono evoluti con reti dirette e in franchising. Due anime che devono continuare a convivere e a raffrozarsi.

Drugstore: un mercato in fase di assestamento

A delineare le prospettive di sviluppo e le modalità operative dell'alleanza è Rosanna Ungaro, direttrice generale di Alleanza Drug, già direttrice generale di Forza 3, che parte da un'analisi delle dinamiche del canale. Dopo anni di incrementi a doppia cifra, il mondo degli specialisti drugstore cresce oggi del 2% a rete corrente e dello 0,4% a rete costante, continuando, comunque, a guadagnare quote a scapito dei generalisti.

In particolare, nel cura casa e cura persona, categorie che sviluppano nei drugstore circa 5,5 miliardi di euro, il canale ha raggiunto una quota del 35%, in crescita di 0,6 punti percentuali.

A preoccupare è soprattutto la contrazione dei volumi, a fronte di una penetrazione in crescita (+3%), ma di una flessione della frequenza di acquisto, del numero di confezioni acquistate e dello scontrino medio.

“La marginalità vale se ci sono i volumi sottesi, in caso contrario i volumi sottesi parliamo di spiccioli -sottolinea Ungaro, richiamando industria e distribuzione alla necessità di individuare obiettivi comuni-. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a presentare in anticipo le novità rispetto al mercato, lavorando sulla condivisione dei dati, attraverso il nostro data sharing e il Crm".

Prossimità, frequenza e innovazione

“Gli specialisti drug vivono di prossimità e di frequenza, elementi che dobbiamo consolidare e rafforzare lavorando sia sulla convenienza sia sull'ampiezza e sulla profondità dell'assortimento”, precisa Ungaro. Da qui la necessità di sviluppare formati accessibili, anche in location urbane, superando la logica prevalente degli acquisti di scorta per intercettare quelli di routine, lavorando sulla fidelizzazione, sulla competenza assortimentale e sull'innovazione.

“Il nostro obiettivo deve essere quello di avere prima dei competitor i prodotti che lanciate”, afferma Ungaro rivolgendosi all'industria. Una modalità per generare vendite incrementali e rafforzare la distintività degli assortimenti, anche assumendosi il rischio commerciale di anticipare le campagne pubblicitarie dei nuovi prodotti.

L'associazionismo come leva competitiva anche nel rapporto con l'idm

In un mercato nel quale il leader (ndr: Cesar con Acqua & Sapone) esprime quasi la metà delle vendite a totale assortimento, l'aggregazione rappresenta la risposta più adeguata alla concentrazione e all'evoluzione del contesto competitivo, che vede crescere anche operatori trasversali (come Action).

“L'unica modalità di crescere e di migliorare la nostra massa critica passa per l'associazionismo -sostiene Ungaro-. Non è solo una questione matematica, è proprio una questione filosofica”.

Accrescere la massa critica comporta anche attrarre maggiori investimenti da parte dell'industria e sviluppare servizi comuni, valorizzando la complementarità tra attività retail e ingrosso e preservando le identità delle singole imprese.

Alleanza Drug: le tre direttrici operative

Tre le principali aree di intervento individuate come strategiche per cresce:

realizzare un piano promozionale condiviso, con un nucleo comune di 25-35 referenze e attività di comunicazione ed espositive;

piani commerciali con l'industria, con la negoziazione di condizioni aggiuntive rispetto agli accordi periferici;

sviluppo delle attività di CRM e condivisione dei dati di sell-out.

“Dobbiamo capire dove finiscono i denari delle promozioni e se queste sono state profittevoli, perché ovviamente il business deve essere profittevole per entrambi”, precisa Ungaro. La sfida sarà costruire un metodo di lavoro comune tra imprese eterogenee e industria, con modalità specifiche per il canale drug. “Cresce il gruppo, cresce l'industria”, conclude Ungaro.

Alleanza Drugstore in numeri