CONAD
Strada Statale 7
Fragagnano (Ta)
645 mq
Conad Adriatico
Data di apertura
19 novembre 2026
Format e location
Il percorso di spesa si apre con il reparto ortofrutta, che affianca un ricco assortimento di stagione alle soluzioni pratiche di iv gamma e ai Pronti dell'orto, completato da un'area self-service con taglia-ananas e spremiagrumi. l'offerta dei freschi prosegue con pane & pasticceria, tra specialità dolci e salate, e la gastronomia, con piatti caldi e freddi per ogni momento della giornata. Chiudono i banchi salumi e formaggi e la prosciutteria, con una selezione di eccellenze tradizionali, prodotti del territorio e proposte promozionali.
Offerta
I localismi sono presente con 110 referenze a cui si sommano numerosi articoli mdd.
Servizi
Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 9-20.
Addetti e casse
Impiega 21 addetti ed è dotato di 3 casse.