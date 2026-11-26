Conad Adriatico apre un supermercato Conad a Fragagnano (Ta) di 645 mq con un'area freschi completa: ortofrutta, con soluzioni pronte, pane, pasticceria e gastronomia dotata di prosciutteria

CONAD

Strada Statale 7

Fragagnano (Ta)

645 mq

Conad Adriatico

Data di apertura

19 novembre 2026

Format e location

Il percorso di spesa si apre con il reparto ortofrutta, che affianca un ricco assortimento di stagione alle soluzioni pratiche di iv gamma e ai Pronti dell'orto, completato da un'area self-service con taglia-ananas e spremiagrumi. l'offerta dei freschi prosegue con pane & pasticceria, tra specialità dolci e salate, e la gastronomia, con piatti caldi e freddi per ogni momento della giornata. Chiudono i banchi salumi e formaggi e la prosciutteria, con una selezione di eccellenze tradizionali, prodotti del territorio e proposte promozionali.

Offerta

I localismi sono presente con 110 referenze a cui si sommano numerosi articoli mdd.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

Impiega 21 addetti ed è dotato di 3 casse.