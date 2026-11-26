Superati i 100 negozi, dm Italia ha deciso di accelerare con una strategia di convenienza continuativa, che comprende anche aperture, omnicanalità e un assortimento costruito attorno a salute, bellezza e private label

A quasi dieci anni dall’ingresso in Italia, il tema non è più soltanto aprire nuovi punti di vendita. Per dm Italia, fondata in Germania nel 1973, la fase che si apre ora è quella del consolidamento: far crescere la rete esistente, aumentare la frequenza di visita e rendere più riconoscibile un modello che vuole differenziarsi sia dalle catene beauty sia dai drugstore. La nuova strategia di prezzo “dm conviene sempre” va letta in questo percorso. L’insegna ha eliminato la logica delle promozioni temporanee per puntare su una convenienza continuativa, accompagnando il cambiamento con una campagna di comunicazione su televisione, online e altri media.

Oltre 11 mila i prodotti interessati dal riposizionamento, con prezzi che, una volta definiti, non vengono aumentati per almeno quattro mesi. “Abbiamo abolito le promozioni e siamo andati verso una convenienza valida tutti i giorni”, sintetizza Benjamin Schneider, ceo di dm Italia, sottolineando come la nuova impostazione rappresenti una scelta di posizionamento. “Offriamo convenienza su oltre 11 mila prodotti tutto l’anno e stiamo investendo per far conoscere questa nuova logica ai nostri consumatori”.

Oggi dm conta 102 punti di vendita in Italia, distribuiti nel Centro-Nord, e ha chiuso l’ultimo esercizio con un fatturato superiore ai 250 milioni di euro. Numeri positivi, che puntano a nuovi obiettivi. “Vogliamo crescere soprattutto a parità di rete -spiega Schneider-. Lo sviluppo fisico continuerà, con un passo controllato: l’obiettivo è di circa dieci nuove aperture a medio termine, continuando a lavorare su format e localizzazioni differenti”. L’insegna, infatti, lavora tanto negli shopping center e nei parchi commerciali come nelle zone pedonali. Una flessibilità che permette di adattare superficie e assortimento alle caratteristiche del bacino, mantenendo riconoscibili gli elementi centrali del format. Oltre alla location, secondo Schneider, oggi sono tre gli elementi distintivi del punto di vendita: il retail design (altezza degli scaffali, ampiezza delle corsie, illuminazione e colori), il percorso interno e soprattutto la presenza dei collaboratori. A questi si aggiunge una combinazione assortimentale che dm considera ancora poco sviluppata in Italia: salute e bellezza riunite in un’unica proposta, con un peso rilevante delle mdd.

Anche l’eCommerce sta assumendo un peso maggiore. Schneider parla di una crescita positiva, superiore al 40% rispetto all’esercizio precedente e oltre 186 mila ordini negli ultimi dodici mesi. Risultati che vanno letti come una conferma del valore dell’integrazione tra i canali. “Non vogliamo costruire un business online separato -chiarisce Schneider- ma utilizzare digitale e negozio come parti dello stesso percorso. Per noi omnichannel vuol dire connettere l’online con il ritiro nel punto di vendita e con tutti gli altri servizi. Ad esempio, sono già 35 gli store con locker per il ritiro self-service degli acquisti effettuati online”.

Anche l’app la mia dm, che ha superato 1,35 milioni di account registrati, sta diventando un punto di contatto centrale, non soltanto per le transazioni, ma per collegare servizi, programma fedeltà e relazioni più strette con la clientela. L’altra leva sulla quale dm continua a investire è l’assortimento e le mdd. Su circa 16 mila referenze totali, più di 4 mila fanno capo ai 28 marchi propri dell’insegna. Balea, dmBio, alverde, Mivolis e babylove sono alcuni dei brand che permettono al retailer di lavorare sulle diverse categorie, mantenendo controllo su innovazione, posizionamento e prezzo.

Nel food il bio resta uno dei terreni più caratterizzanti: rappresenta il 64% dell’offerta alimentare con dmBio che, da solo, conta più di 600 referenze, comprese proposte vegane, vegetariane, gluten free e prodotti realizzati da fornitori italiani. Ma è soprattutto nel beauty che si vede la capacità delle private label e di dm di intercettare nuovi trend. “Cerchiamo sempre di essere il più possibile vicini all’innovazione -precisa Schneider-. Così, dopo il biologico e la cosmetica naturale, l’attenzione si sposta ora anche sulla skincare coreana, con la nuova linea Balea Inspired by Korean Skincare, che porta concetti come glass skin, skinification, essenze, sieri e texture leggere”. La direzione è duplice: diventare più competitivi sul prezzo senza costruire la relazione solo attraverso lo sconto occasionale e, allo stesso tempo, aumentare la riconoscibilità dell’insegna attraverso prodotti, servizi e un’esperienza di acquisto difficilmente sovrapponibile ai concorrenti.

Articolo tratto da Gdoweek n.17-2026.