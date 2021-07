Lego apre il ventesimo punto di vendita a Rimini

Ventesima apertura italiana per Gruppo Lego e Percassi: inaugura a Rimini il nuovo Lego Certified Store, nel centro commerciale Le Befane Shopping Centre, uno dei pochi raggiungibili in bicicletta.

Con questo nuovo negozio, l’azienda danese insieme a Percassi porta nel nostro Paese per la prima volta un innovativo concetto di piattaforma in-store, ideato per offrire un’esperienza di vendita sempre più personalizzata. Il Lego Store romagnolo si inserisce nel piano di espansione di negozi gestiti da Percassi, che ha in programma di aprirne degli altri sul territorio nazionale nel corso dei prossimi anni.

Ad accogliere i visitatori all’ingresso del nuovo negozio, un modellino 3D di un pirata: un omaggio all’ambiente marino di Rimini, costruito con ben 18.204 mattoncini. Sarà disponibile il 100% dell’assortimento, inclusi i prodotti in esclusiva, con possibilità di early access e pre-ordine su una selezione di best seller più amati. Immancabile il muro Pick a Brick, dove si potranno scegliere i mattoncini Lego per la creazione dei propri progetti. Inoltre, via libera alla personalizzazione: il servizio Build a Mini, mette a disposizione un’ampia selezione di elementi Lego, per rendere uniche le proprie costruzioni o semplicemente procurarsi dei mattoncini extra.

"Siamo felici di aprire un nuovo Lego Store nella città di Rimini -commenta Rossana Mastrosimini, Channel Director Lego Certified Stores West Europe-. Questo negozio ci permetterà di essere ancora più vicini alle famiglie di tanti bambini e bambine e a tutti i fan e le fan Lego della zona. Da sempre, esploriamo innumerevoli modi per elevare l’esperienza in-store e soddisfare le esigenze dei nostri consumatori e delle nostre consumatrici, dai piccoli ai più grandi. Il nuovo retail concept viene implementato per la prima volta in Italia a Rimini e offrirà la possibilità di interagire con elementi digitali e fisici".