Lego e Asmodee danno vita al gioco da tavolo Monkey Palace

Arriva un nuovo gioco da tavolo targato Lego e Asmodee: il suo nome è Monkey Palace, destinato non solo ai bambini

Gruppo Lego e Asmodee annunciano un nuovo gioco da tavolo. Il suo nome è Monkey Palace ed è il primo nato dalla collaborazione delle due aziende. Il gioco sarà presentato ufficialmente ai rivenditori e ai partner del settore alla Fiera del giocattolo di Norimberga, in programma dal 30 gennaio al 3 febbraio 2024, e sarà disponibile per la vendita dal 3 ottobre allo Spiel Essen, convention mondiale di giochi da tavolo, e presso selezionati rivenditori in tutto il mondo.

Ecco Monkey Palace

Asmodee è un attore del settore intrattenimento specializzato in giochi da tavolo. Monkey Palace è stato creato dai game designer David Gordon e Tin Aung Myaing. Il gioco si rivolge a tutte le età. È un gioco di strategia leggera a tema giungla, pensato per due o quattro giocatori, che incorpora elementi collaborativi e competitivi. I giocatori devono collaborare per costruire il Monkey Palace mentre competono per ottenere il maggior numero di mattoni e di punti, il tutto sotto la scimmia che li controlla. Utilizzando elementi Lego, il palazzo prende forma. Il Lego system in play fa sì che ogni volta che si gioca il risultato finale sia diverso.

Da Lego e Asmodee dicono che…

“Crediamo che Monkey Palace offra un'esperienza di gioco straordinaria, unendo competizione e collaborazione per gli appassionati di giochi da tavolo di tutto il mondo”, commenta Birgitte Bülow, leader del team di creazione di giochi da tavolo Lego presso Asmodee. “Questa collaborazione ci consente di offrire modalità di gioco ancora più creative e innovative”, dice Jaume Fabregat, board games lead di Lego Publishing.