Il nuovo Mondadori Bookstore aperto in via Marghera 41 a Milano rappresenta un paradigma per le prossime innovazioni della rete

Il nuovo Mondadori Bookstore di via Marghera 41 a Milano è un format che per Mondadori Retail si adatta alle esigenze quartierali, un po' come le librerie tradizionali. Il concept è però del tutto aggiornato ai nuovi parametri di mercato grazie ai sincronismi garantiti dalla nuova gestione dei database unificati, come ci spiega Carmine Perna, amministratore delegato di Mondadori Retail: "Questa nuova apertura rientra in una più ampia strategia di continuo rinnovamento, valorizzazione e sviluppo del nostro network di librerie, distribuite su tutto il territorio italiano, sempre più attrattive nello svolgere il loro ruolo di presidio culturale".

Quello in via Marghera è un ritorno, seppure in dimensioni più ridotte, visto che qui c'era un megastore multimediale Mondadori, al quale è subentrato Unieuro. "Ma i megastore non funzionano più se non in casi eccezionali e in location particolari -aggiunge Francesco Riganti, direttore marketing di Mondadori Retail- e i 250 mq con assortimento in-store di 13.000 titoli (ricordiamo che in Italia escono ogni anno circa 60.000 nuovi titoli) sono già un modello stanrdard di riferimento per le nostre librerie".

"Veniamo da un anno, il 2023, intenso sul piano delle aperture: circa 30 Bookstore, un terzo diretti e due terzi in franchising, una cifra che vogliamo replicare nel 2024 -continua Carmine Perna-. In molti casi apriamo dove non c'è una nostra libreria, in altri trasformiamo una libreria secondo parametri di mercato che tengono conto del contesto socio-demografico locale. Fra ristrutturazioni e nuovi sviluppi, abbiamo realizzato una decina di progetti nella rete diretta e 25 nel franchising. La tendenza è di trasformare le Mondadori Point nel format Bookstore".

Il nuovo punto di vendita può essere, dunque, considerato un modello per le prossime aperture e ristrutturazioni: l'offerta enfatizza i reparti più trainanti per il mercato, dai best seller ai grandi classici, narrativa, saggistica e varia eReaders, prodotti di cartoleria, gift box e gift card. Ad assistere eventualmente i clienti un team composto da cinque librai. Molto ampia l'area We are Junior pensata appositamente per i giovani lettori, cioè i bambini fino a 10 anni: ricca proposta di libri, fiabe illustrate e giochi didattici. La libreria ha anche un'ampia selezione di fumetti e manga, con supereroi e graphic novel, alla quale è dedicato il reparto Just Comics. Lo store di Marghera 41 è al servizio dei lettori anche online: i clienti possono essere aggiornati su tutte le iniziative in corso attraverso la pagina Facebook e Instagram, e tramite Mondadoristore.it verificare la disponibilità di un libro, ordinarlo e ritirarlo in negozio, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli.

Largo ai fumetti e nuova acquisizione

Il grande spazio dedicato ai fumetti (manga inclusi) ci porta a ricordare la recentissima acquisizione del 51% del capitale sociale di Star Shop Distribuzione Srl, operativa nel segmento dei fumetti con editoria e gadget e in particolare nella distribuzione di editori terzi nel canale delle fumetterie e nella gestione di punti di vendita, diretti e affiliati, nel medesimo segmento. L’acquisizione permette di replicare nel comparto dei fumetti il modello di business integrato verticalmente con il quale Gruppo Mondadori già opera nel segmento del libro. In base ai termini dell’accordo, Sergio e Matteo Cavallerin (che hanno fondato la società) mantengono la responsabilità gestionale e continuano a ricoprire il ruolo di amministratori esecutivi. Il prezzo, definito sulla base di un Enterprise Value relativo al 100% della società di 9 milioni di euro, è di 4,6 milioni di euro. L’accordo include la sottoscrizione di contratti di opzione put & call che regolano il trasferimento della residua quota del 49% di Star Shop Distribuzione. Le opzioni saranno esercitabili in due tranche paritetiche decorrenti, rispettivamente, dalle approvazioni dei bilanci 2025 e 2028, a un prezzo che sarà definito sulla base dei risultati della società nei trienni 2023-2025 e 2026-2028.