Calciatori Panini, le novità della collezione ‘23-‘24

Una nuova veste grafica e il commento esclusivo di Pierluigi Pardo rinnovano la collezione delle figurine Panini

Grafica sempre più moderna e bustine più ricche, con tante carte speciali, e soprattutto la voce dei calciatori. È questa la nuova Collezione Panini Calciatori 2023-2024. Il gruppo modenese Panini -operatore di riferimento nel settore delle figurine adesive e trading cards, nonché nella pubblicazione e distribuzione esclusiva di fumetti, riviste per ragazzi e manga, presente in oltre 150 paesi al mondo grazie a un organico di oltre 1.100 dipendenti- lo annuncia nell'International Broadcasting Center di Lega Serie A.

Figurine Calciatori Panini rinnovate con contenuti esclusivi

“Calciatori Panini continua il suo percorso di rinnovamento - dice Alex Bertani, direttore del mercato Italia- . La nuova collezione si contraddistingue per elementi di grande modernità, come la nuova proposta grafica per le figurine dei giocatori, per il contenuto delle bustine, mai così ricco; ma soprattutto per nuovi elementi multimediali attivabili solo attraverso le figurine. Con Calciatori 2023-2024 sarà possibile divertirsi nel collezionare i protagonisti della Serie A Tim e accedere a contributi audio esclusivi, realizzati dai giocatori e da Pierluigi Pardo, appositamente per i nostri collezionisti. Una svolta importante che va ad ampliare il piacere e la passione nel collezionare le figurine Calciatori”. Tante le novità per quest'album che, da oltre sessant’anni, è sinonimo della storia del calcio italiano. La collezione è giunta infatti alla sua 63esima edizione e l'album si compone di 697 figurine da raccogliere in 128 pagine, con la copertina caratterizzata dall’immagine dei giocatori dei club di Serie A, uno per squadra. Novità assoluta, come si anticipava, la voce narrante di Pierluigi Pardo che presenta i giocatori schierati in copertina e le figurine elite di ciascuna squadra. Attraverso la Panini Collectors App, si aggiunge inoltre la possibilità di ascoltare la voce dei campioni della Serie A, tre per squadra.

Collezione Panini Calciatori 2023-2024 cresce con più figurine in bustina

A cambiare è quindi anche la grafica della figurina dei giocatori con un maggior rilievo al numero di maglia. Bustine più ricche, poi: all’interno, 7 figurine e più una extra collezione dedicata ai club di Serie A Tim e Serie Bkt con il retro coupon.

Nella Collezione Panini figurine speciali e contenuti digitali

Tante le figurine speciali, come quella di Gianluigi Buffon, figurina numero 1 nella sua nuova veste di team manager della nazionale- e poi una pagina dedicata al campionato e Serie A Tim, oltre al ritorno delle schierate di Serie C. Dopo il successo delle scorse stagioni, confermata la Panini Digital Collection, dove registrare il codice coupon di ogni bustina, e aver la possibilità di completare le raccolte digitali per la Serie C e la Serie A femminile per poi ordinare la versione fisica dell’album. Restano anche le sezioni La Panini più amata, Player of the Month e Coach of the Month (bustine Calciatori Reloaded in collaborazione con La Gazzetta dello Sport) e la sezione Calciomercato (in collaborazione con Dazn). A marzo poi, con Calciatori Upgrade, si potrà completare la sezione Calciomercato e le pagine dei club della Serie A con i nuovi acquisti. Mentre grazie a Topolino Starter Pack, Calciatori Starter Pack, il Box da 100 e Calciatori Upgrade si potranno collezionare le card Goal Machine dedicate ai principali 10 marcatori della Serie A della passata stagione. Non poteva mancare l'appuntamento con il Panini Tour, momento di aggregazione tra collezionisti nelle piazze di Italia: previste 8 tappe, a partire da febbraio.