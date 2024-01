PRG Retail Group (fra i marchi più noti Prénatal, Toys Center, Bimbostore) in joint venture con la francese King Jouet svilupperà nuove sinergie commerciali

PRG Retail Group, primo Kids & Family hub nel settore del giocattolo e dell’infanzia con i marchi Prénatal, Toys Center, Bimbostore, la licenza esclusiva di FAO Schwarz e, nella la penisola iberica, di Toys”R”Us, ha creato una joint venture con il gruppo francese King Jouet con l’obiettivo di creare ancor più valore nel mondo del giocattolo, attraverso lo sviluppo di nuove sinergie commerciali, il potenziamento delle private label e l’acquisizione di nuove esclusive con i fornitori top nei mercati di riferimento.

La NewCo, che sarà controllata al 55% da PRG Retail Group, è una nuova, importante tappa del percorso di crescita intrapreso nel 2010 dal gruppo italiano a fianco della famiglia Gueydon e che, negli oltre 10 anni di collaborazione a guida PRG Retail Group, ha portato Gruppo King Jouet a raggiungere un fatturato di 410 milioni di euro (più che raddoppiato rispetto al 2010), a consolidare la presenza territoriale con 380 punti di vendita in Francia, Svizzera, Belgio e Lussemburgo e a un organico complessivo di oltre 2.000 persone.

Con la consulenza legale dello Studio Chiomenti, PRG Retail Group ha raggiunto un accordo per la cessione del 46% delle proprie quote alla famiglia Gueydon, restando comunque azionista di minoranza privilegiato nella nascente holding che controllerà le attività del Gruppo King Jouet in Francia, Svizzera, Belgio e Lussemburgo.

“La partnership intrapresa nel 2010 con Philippe Gueydon e la sua famiglia ha consentito al Gruppo King Jouet di ottenere risultati positivi importanti ed evolvere in una realtà solida, in grado di accogliere e dare spazio alle future generazioni con progetti e idee sempre più ambiziose -commenta Amedeo Giustini, ceo di PRG Retail Group-. La nascita della joint venture rappresenta la migliore premessa per un nuovo futuro ancora insieme, guidati dai medesimi obiettivi, dalla condivisione di valori e da una straordinaria passione per i giocattoli che non ha età”.