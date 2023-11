Leifheit: live social commerce in Italia, best practice da Leifheit Cina

Da più di sessant'anni Leifheit è una delle più importanti aziende produttrici di prodotti per la cura della casa in Germania e in molti paesi europei: una condotta responsabile e profondamente orientata al rispetto dell’ambiente è un perno nella nostra cultura aziendale

La rapidità dei cambiamenti che caratterizzano la nostra società richiede capacità di adattamento alle nuove modalità di consumo traendo spunto anche da altri paesi come la Cina, dove Leifheit già da qualche anno “ha cambiato pelle” adattandosi alle peculiari modalità d’acquisto della popolazione cinese. In Cina il canale online è quello più importante con più del 90% del giro d’affari nel quale le aziende operano con i flagship store all’interno dei player social come Wechat ,Tiktok, Red, Baidu e Weibo oppure attraverso i distributori come JD e T-mall; il canale offline pesa meno del 10% principalmente nei corner shop in shop all'interno del canale department store e negozi di casalinghi.

I due principali attori nell' e-commerce sono Red che è un operatore con una community con 260 milioni di utilizzatori al mese, 70% donne fra i 18 e i 35 anni, scolarizzate, alto guadagnati, risiedenti in una delle due principali città della Cina con una qualità della vita medio alta. I consumatori target group di acccessori per la cura della casa sono fortemente influenzati dal passaparola generato da operatori come Red così come da Tik Tok capace di generare un traffico con 500 milioni di utilizzatori al mese e molto forte nei video e nei live streaming finalizzati alle vendite.

Leifheit è presente in Cina con una propria filiale diretta: ha un proprio account nei principali social media che sono red, tik tok, wechat con una programmazione dei post una volta a settimana e con contenuti forniti dal nostro marketing internazionale o autoprodotti in Cina (in tik tok abbiamo operato con influencer e su red e abbiamo gestito 5 progetti specifici durante tutto il 2023).

In Italia Leifheit ha reinterpretato gli spunti della filiale cinese sposando il progetto delle Live social commerce, la cui partenza è stata pianificata già dal 2022 grazie alla consulenza della società di servizi commerciali e marketing Bronet Service (partner di Leifheit da alcuni anni): le Live Social Commerce sono la nuova frontiera dello shopping online, che unisce la tecnica della classica televendita con le nuove tecnologie digitali, in particolare con i social media. La presentazione, il lancio e la vendita di un prodotto si svolgono live sui canali social direttamente dalla sede dell'azienda o del partner distributivo, nell'ambito di un vero e proprio evento digitale costruito ad hoc, coniugando innovazione tecnologica e pervasività del messaggio, con l'obiettivo di centrare in maniera mirata il target d'interesse. Cambiano i tempi e cambiano le modalità attraverso cui un'azienda può far conoscere i propri prodotti: Leifheit Italia è orgogliosa di essere tra i primi a intercettare e soddisfare un'esigenza sempre più avvertita lato consumatore finale; il primo go live è stato programmato il 24 novembre del 2022, nella splendida sede e sulle pagine social di Leifheit Italia, in occasione del Black Friday con la partecipazione di un’influencer molto nota nel modo del cura casa come mammalinga e delle microinfluencer “Ele e Vale” (@eleevale_official su Instagram e Facebook). A questo primo appuntamento è seguita la pianificazione di un calendario lungo tutto il 2023 che ha visto Leifheit cimentarsi in “dirette live” grazie al supporto della professional organizer Elena Dossi (@rinchiudetely su Instagram e Facebook) e ancora di “Ele e Vale” come influencer di riferimento direttamente dai punti vendita dei propri partner commerciali tra cui Moebel Planer di Bolzano, Selene di Erba appartenente al consorzio Inprof, Kasanova, Capaldo (Progress) e Dal Toscano di Borgo Virgilio (MN). L’obiettivo è stato creare un evento che potesse coniugare mondo fisico e on-line, stimolare le vendite intercettando il consumatore finale con acquisti on line contestualmente alla presentazione dei prodotti durante le live, consolidare l’immagine dei distributori partner che nei propri spazi fisici, tra gli scaffali dei loro negozi, hanno ospitato gli eventi.