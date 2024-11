L’Erbolario si riconferma vincitore assoluto di Insegna dell’Anno, Lidl ritorna quest’anno vincitore anche nella categoria Supermercati Convenienti

L’Erbolario si riconferma vincitore assoluto della diciassettesima edizione di Insegna dell’Anno, e primo nella categoria Erboristeria&Benessere. Lidl raddoppia ritornando nuovamente quest’anno vincitore anche nella categoria Supermercati Convenienti. Lidl è anche al secondo posto dietro L’Erbolario come insegna dell’anno, oltre che primo nella categoria “Supermercati convenienti” (presente solo nel canale fisico). Al terzo posto della classifica assoluta Tigotà (735 negozi) che si aggiudica anche il primo posto nella categoria Drugstore sia fisico sia web.

Nuova entrata tra i premi assoluti è Save the Duck che ha ottenuto il Premio Sostenibilità. Nell’ambito dei nuovi premi per Retail Manager, votati in diretta dai partecipanti alla premiazione, Laura Schiatti di Ikea è Retail Manager dell’Anno mentre Lego ha vinto il Retail Management Team dell’anno.

Un altro vincitore della competizione è Zooplus che si aggiudica per la terza volta il premio assoluto di Insegna dell’Anno Web, oltre al suo settimo titolo nella categoria Prodotti per animali.

L’iniziativa “Insegna dell’Anno” è un premio organizzato da SEIC – Studio Orlandini e da Q&A Research & Consultancy che raccoglie le valutazioni dei consumatori sui loro negozi preferiti, esaminando aspetti come assortimento, prezzo e facilità d’acquisto. Le votazioni, che si sono svolte da maggio a ottobre, hanno raccolto oltre 600.000 voti, di cui circa 225.000 a favore di Lidl, riconoscendo l’impegno costante dell’azienda nel coniugare qualità e convenienza, oltre al forte legame con il territorio italiano.

In questa edizione, un totale di 602.776 preferenze alle 550 insegne valutate sono state espresse da 377.155 consumatori. L'89% dei voti è stato espresso da dispositivo mobile (tablet o smartphone). Il 68,5% dei voti arriva dal pubblico femminile e il 45,6% di tutti i voti dalla fascia dei 35-54enni. Da notare anche la ripartizione geografica: il 55,2% dei voti dal Nord; 15,6% dal Centro; 17,1% Sud; e 11,8% Isole.

Ai consumatori viene richiesto di dare un voto da 1 a 5 ai seguenti aspetti per Insegna dell’anno: prezzo (buon rapporto qualità-prezzo); assortimento (in linea con le esigenze del votante); accoglienza (cordialità e attenzione da parte degli addetti); competenza (gli addetti sono informati sui prodotti); facilità d’acquisto (il votante non impiega più tempo del dovuto per fare gli acquisti); aspetto (i negozi hanno un aspetto curato e ordinato).

Per insegna Web dell’anno gli aspetti sono: prezzo, assortimento, servizio (gli addetti assistono e aiutano nella fase di acquisto e reso), informazioni (il negozio web offre informazioni esaurienti), consegna (ci sono abbastanza opzioni per la consegna, che è veloce e senza intoppi); facilità di utilizzo (il sito di questo negozio web è facile da navigare e si trovano facilmente i prodotti). A disputarsi la vittoria sono state le insegne suddivise in 26 categorie per il premio Insegna dell'Anno Italia e in 23 categorie per il premio Insegna Web dell’Anno Italia. Il criterio di assegnazione dei premi è l’ottenimento del punteggio assoluto più elevato.

Categoria Supermercati

Nella categoria Supermercati si aggiudica il primo posto Despar per la facilità di acquisto come migliore punteggio, mentre Conad è primo nel web come assortimento. Sull’onda dei voti espressi dagli oltre 377.000 consumatori coinvolti nella valutazione delle insegne, Despar si è aggiudicata per il quinto anno consecutivo il riconoscimento nella categoria Supermercati. Considerando, in particolare, il criterio di valutazione “facilità d’acquisto”, Despar ha ricevuto, su una scala da 1 a 5, un punteggio di 4,1 rispetto al punteggio medio di 3,7 ottenuto dalle altre insegne finaliste nella stessa categoria.

Nella categoria Ipermercati/Superstore trionfa Esselunga sia fisica sia versione online; punti di forza: l’assortimento nel negozio, la consegna come migliore punteggio nel web.

“Vorrei esprimere un ringraziamento a tutte le persone che hanno valutato la nostra Insegna -commenta Alessia Bonifazi, responsabile comunicazione & Csr Lidl Italia-. Siamo estremamente orgogliosi di ricevere questo riconoscimento, che testimonia la fiducia e l’apprezzamento di chi ci sceglie ogni giorno. Questo successo è il risultato del lavoro quotidiano dei nostri oltre 22.000 collaboratori e del nostro costante impegno per offrire sempre il meglio ai nostri clienti”.

Eldom: tre premi per Euronics

Euronics Italia si è aggiudicato tre riconoscimenti: Insegna dell’anno Italia e Insegna web dell’anno Italia per la categoria “Elettrodomestici ed Elettronica” e Insegna dell’anno Italia per la categoria “Telefonia”. Euronics si è distinta tra i finalisti (Expert, MediaWorld, Trony e Unieuro) per la facilità d'acquisto, l'aspetto dei negozi e la completezza dell'assortimento, conquistando un punteggio di 4,04 su una scala di 5.

Euronics primeggia anche nel digitale: con 1.345 voti validi e un punteggio di 3,93, si aggiudica il premio Insegna Web dell’Anno nella categoria “Elettrodomestici ed Elettronica”. Del sito web di Euronics sono apprezzati in particolare ampiezza dell’assortimento (4,13) e facilità di utilizzo (4,17).

“Questi premi sono la dimostrazione che stiamo operando le giuste scelte strategiche verso una sempre rilevante centralità del cliente -commenta Massimiliano Iovino, direttore generale di Euronics Italia-. Essere stati scelti direttamente dai clienti come Insegna dell'Anno nella categoria “Elettrodomestici ed Elettronica” ci riempie di orgoglio ma soprattutto ci motiva sempre di più a proseguire su questa strada, investendo in progetti che elevino ancora di più la qualità del servizio”.

Nel non-food ricordiamo Decathlon (sport&outdoor) nei canali fisico e web per facilità d’acquisto e d’uso e assortimento; e Toys center (fisico e web) nella categoria “giochi e giocattoli” per facilità d’acquisto e uso e assortimento.

Nell’abbigliamento e prodotti infanzia vince Original Marines (la catena ha compiuto 40 anni lo scorso anno) nel canale fisico per l’aspetto dei negozi, e Bimbostore nel Web per la facilità di utilizzo. Nell'abbigliamento donna vincono Takko Fashion per accoglienza e Rinascimento nel web (facilità di utilizzo); nell'abbigliamento uomo Conbipel (negozi) e Zara sul web (facilità utilizzo), nell'intimo Lovable per l'aspetto dei negozi e Il mio intimo (web) soprattutto per il servizio. Nella categoria "Borse e accessori", negozi fisici, si aggiudica il primo posto Carpisa per l'aspetto dei negozi (ha rinnovato concept e prodotto) e Coccinelle nel web per l'assortimento. Nelle Calzature, Deichmann vince sia nel canale fisico sia nel web per facilità di utilizzo

Ristorazione: Doppio Malto

Nella ristorazione veloce vince Giangusto (piadine artigianali) per l'aspetto dei locali e in quella servita si aggiudica la vittoria Doppio Malto, birrificio artigianale e catena di ristorazione con una cinquantina di locali tra Italia e Francia, che ha ottenuto il punteggio massimo per la facilità d'acquisto, mentre è stato ottimo il piazzamento per la competenza degli addetti e lo stile dei locali. La motivazione del riconoscimento si lega al modello distintivo del brand: birreria con cucina, menu che spazia dai grandi classici della cucina italiana a piatti pensati per esaltare le birre artigianali prodotte da Doppio Malto. Il format racchiude però anche molteplici occasioni di svago: aree di intrattenimento, come tavoli da ping-pong, biliardini e giochi di società.