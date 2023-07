Doppio Malto aperto a Milano Bicocca Village è il 37° locale in Italia, 40° in Europa. I clienti possono scegliere tra 14 tipologie di birre artigianali

Nel bouquet ristorazione di Bicocca Village a Milano, non poteva mancare Doppio Malto, che a Milano ha già 4 birrerie (Navigli, San Babila, Duomo e Porta Romana), e con questa nuova apertura a Bicocca va a coprire il nord del capoluogo lombardo. È 37° ristorante del marchio in Italia, 40° in Europa. La birra grande protagonista: i clienti possono scegliere tra 14 tipologie di birre artigianali diverse, tutte di produzione propria, alla spina e in bottiglia da 33 cl (anche gluten free).

Bicocca Village è uno dei pochi entertainment center italiani di grande attrazione soprattutto per gli amanti di cinema viste le 18 sale presenti al suo interno. Grazie alla contiguità stretta con il cinema, Bicocca Village è anche un luogo ricercato dalla ristorazione di catena, e meta prediletta da giovani e famiglie. Doppio Malto a Bicocca Village sviluppa quasi 1.000 mq con circa 290 posti a sedere. Alla birra si combina una scelta che va dalla carne alla griglia agli antipasti, e include insalate e dessert.

Il birrificio Doppio Malto nasce a Erba nel 2004. L’ingresso dell’imprenditore Giovanni Porcu ne fa in pochi anni una delle principali esperienze italiane legate al mondo della birra artigianale affiancando all’anima prettamente industriale del marchio il mondo del food retail. Doppio Malto diventa così un format di ristorazione in cui la birra di produzione propria è al centro della scena insieme all'offerta gastronomica. Le birre di Doppio Malto sono oggi tutte prodotte nel nuovo birrificio in Sardegna (Iglesias), con capacità produttiva di cinque milioni di litri. Le nuove aperture in programma in Italia e in Francia porteranno a 50 il numero totale dei locali della rete.