Insegna dell’anno 2023-2024 premia i retailer d’eccellenza

I consumatori hanno scelto i loro marchi preferiti: Despar è il miglior supermercato, Lidl vince nella categoria retail, L’Erbolario è la preferita assoluta

In 550 si sono contese il titolo di Insegna dell’anno, sottoponendosi al giudizio di oltre 320 mila consumatori, che le hanno votate per prezzo, assortimento, accoglienza, competenza, facilità d’acquisto e aspetto degli store.

Un voto da 1 a 5 per i marchi, suddivisi in 23 categorie (20 per il titolo Insegna web dell’anno in Italia).

Supermercati in primo piano

Lidl si è aggiudicato il titolo di Retailer dell’anno (oltreché aver trionfato nella sezione Supermercati convenienti). Ha condiviso il palco Conad per la parte online

Despar è il miglior supermercato d’Italia. Lo certifica la vittoria nella categoria dedicata per la quarta volta consecutiva. “È un nuovo traguardo che rappresenta per noi una spinta nel continuo miglioramento della nostra offerta per rispondere alle esigenze espresse dai clienti, facendo leva sui tratti distintivi che rappresentano il dna di Despar quali la vicinanza alle persone, la formazione dei collaboratori, la valorizzazione delle filiere produttive italiane e dei prodotti del territorio, la centralità del prodotto a marchio nel quale il cliente può trovare qualità e convenienza”, commenta Filippo Fabbri, direttore generale di Despar Italia.

Anche Esselunga, per via della facilità d’acquisto riscontrata dai clienti, ha vinto per la categoria Ipermercati & superstore, sia per la rete fissa che per il web.

L'Erbolario è la preferita

E poi i premi assoluti, che hanno visto festeggiare L’Erbolario come Insegna dell’anno Italia. L’azienda si è aggiudicata anche il premio Insegna dell’anno web, limitatamente alla categoria erboristeria & benessere.

E il premio Insegna dell’anno web (assoluto) è andato a Zooplus (per la seconda volta). La compagnia si è accaparrata anche il titolo -il sesto- nella categoria Prodotti per animali.

New entry per il Premio sostenibilità, nelle mani di Negozio leggero.

L’iniziativa di Q&A Research Italia e sostenuto da centinaia di insegne retail si è svolta a Modena e ha visto la collaborazione del gruppo Upm di Modena. Main sponsor & partner Miller group, media partner Italia economy e poi sono stati sponsor Coptip e le associazioni partner Confimprese e Gs1 Italy, nonché Dracma.

Tutti i vincitori

Ecco l’elenco dei vincitori assoluti

Insegna dell’anno: L’Erbolario

Retailer dell’anno: Lidl

Premiò sostenibilità: Negozio leggero

Premio web: Zooplus

Vincitori Insegna dell'anno per categoria

Abbigliamento & prodotti per l'infanzia: Takko fashion, alla prima partecipazione

Abbigliamento donna: Rinascimento

Abbigliamento uomo: Conbipel, che ritorna dopo periodo difficile con in atto il piano di ristrutturazione

Articoli per la casa: Casa

Auto & moto: Carglass

Borse & accessori: Carpisa

Calzature: Deichmann

Drugstore: Tigotà (che piace in maniera trasversale a donne e uomini)

Elettrodomestici & elettronica: Apple

Erboristeria & benessere: L'Erbolario

Fai-da-te & manutenzione casa: CFadda fai da te

Gioielleria & bigiotteria: Stroili oro, grazie al nuovo concept che cambia l’aspetto

Intimo & lingerie: Calzedonia

Ipermercati & superstore: Esselunga, con la sua facilità d’acquisto

Mobili & complementi arredo: Ikea

Ottica: Salmoiraghi & Viganò, alla 14esima vittoria con i loro 250 negozi in rinnovamento

Prodotti per animali: Isola dei tesori

Profumerie: Yves Rocher

Ristorazione servita: Roadhouse

Sport & outdoor: Decathlon, con 30 anni di presenza in Italia

Supermercati: Despar, al quarto anno in cui si nota la facilità d’acquisto come punto top

Supermercati convenienti: Lidl

Telefonia: Casa de las carcasas

Insegna Web dell'anno

Abbigliamento & prodotti per l'infanzia: H&m

Abbigliamento donna: Rinascimento

Abbigliamento uomo: H&m

Articoli per la casa: Happy casa store

Auto & moto: Wheelup

Borse & accessori: Scarpe&scarpe, lavorando tanto su online, per la facilità d’uso del sito

Calzature: Deichmann, sempre con la semplicità nell’utilizzo del web, lavorando su restyling e logistica

Drugstore: Risparmio casa

Elettrodomestici & elettronica: Amazon

Erboristeria & benessere: L'Erbolario

Fai-da-te & manutenzione casa: CFadda fai da te

Gioielleria & bigiotteria: Stroili oro, per il suo assortimento per il web

Intimo & lingerie: Tezenis

Ipermercati & superstore: Esselunga, per la sua spesa online

Mobili & complementi arredo: Deghi

Prodotti per animali: Zooplus

Profumerie: Yves Rocher

Sport & outdoor: Adidas

Supermercati: Conad, per la facilità di utilizzo e l’assortimento

Telefonia: Amazon