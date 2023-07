Leroy Merlin e Otovo insieme per il fotovoltaico

La collaborazione prevede la landing page sull'eCommerce di Leroy Merlin che reindirizza gli utenti sul sito web di Otovo per un preventivo veloce

Nuova partnership tra Leroy Merlin e Otovo, marketplace che si occupa di vendere e installare impianti fotovoltaici domestici, collaborazione che permetterà di offrire ai clienti offerte su misura sulle singole esigenze per il fotovoltaico residenziale la cui installazione è sempre più frequente. La semplicità del servizio è il punto di forza della partnership: in pochi minuti l’utente accede alla piattaforma Otovo e, inserendo unicamente il proprio indirizzo per l’installazione, può ricevere il preventivo personalizzato. La piattaforma fornisce una serie di dati come la stima di risparmio sulla base di una bolletta mensile media, la produzione annua di kW/h, la quantità di Co2 risparmiata e, infine, il preventivo saldabile sia in un’unica soluzione, sia dilazionato mensilmente. Inoltre, gli stessi utenti dell’eCommerce Leroy Merlin alla ricerca di fotovoltaico vengono reindirizzati su Otovo.

“Leroy Merlin sta accelerando, con attuali e nuovi partner, nella costruzione di un'offerta completa per l'efficientamento della casa -afferma Roberto Moggia, leader efficientamento energetico di Leroy Merlin Italia-: dall'isolamento termico, al rinnovamento degli impianti di raffrescamento e riscaldamento fino all'implementazione delle nuove tecnologie a supporto del controllo dei consumi”.

“Siamo molto felici di poter collaborare con una realtà smart come Leroy Merlin per rendere questa possibilità ancora più concreta per l’Italia, dove il fotovoltaico non arresta la sua corsa -spiega Edoardo Fiorentini, head of business development di Otovo Italia-. Il nostro obiettivo resta quello di semplificare il più possibile l’accesso al solare, rendendo l’acquisto dei pannelli semplice come comprare un paio di sneakers online”.