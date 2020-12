Leroy Merlin lancia il nuovo marketplace

La strategia digitale di Leroy Merlin si rafforza con il lancio sul mercato italiano del servizio di marketplace sviluppato in-house che sarà lanciato durante il secondo trimestre del 2021 con una prima fase di roll-out. Inizialmente il servizio coinvolgerà un selezionato numero di venditori, la cui filosofia è in linea con il percorso di responsabilità sociale d’impresa intrapreso dall’azienda. Questa iniziativa, già sperimentata in Francia, rientra nella filosofia dell'azienda che intende creare valore condiviso per tutti gli stakeholder, dai clienti ai fornitori, fino alle comunità in cui opera.

I venditori avranno la possibilità di mettere a disposizione il loro catalogo di prodotti sul sito di Leroy Merlin Italia mentre i clienti potranno ordinare la merce direttamente sullo shop online dell’azienda, che provvederà anche a processare i pagamenti. La spedizione, il reso ed eventuali richieste di informazioni saranno gestite direttamente dal venditore.

“L’eCommerce, in questi mesi, è diventato lo strumento più utilizzato dai consumatori italiani per i propri acquisti, complice anche la situazione di emergenza che abbiamo vissuto in questi mesi – dichiara Federico Bertero, head of marketplace di Leroy Merlin Italia-. Questo progetto nasce dal nostro impegno verso l’innovazione e dalla volontà di garantire ai nostri clienti la migliore shopping experience possibile, a casa come in punto di vendita”.