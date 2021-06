Leroy Merlin lancia Naterial, il format per l’outdoor

Nasce in Spagna il concept store dedicato all'outdoor di Leroy Merlin ad insegna Naterial. Il primo punto di vendita è stato realizzato a Palma di Maiorca, in Spagna, in Gran Via Asima 10, e dopo una fase di sperimentazione, con molta probabilità, sarà replicato in più Paesi nei prossimi anni. Il nome è tratto dalla private label di Leroy Merlin già utilizzato proprio per gli arredi all'aria aperta.

La struttura si sviluppa su una superficie di 1.400 mq e propone oltre 500 item suddivise in tre differenti categorie: contemporanea con un'offerta di mobili in ferro, acciaio e vetro combinati con il legno; tradizionale con una proposta di mobili realizzati in legno e fibre naturali con predominanza di dettagli in macramè, cemento o rame; naturale con arredi realizzati in legno di teak mescolato con rattan, vimini o bambù, tutti materiali resistenti alle intemperie. Le tre categorie vanno, quindi, ad intercettare i gusti più diversi dei consumatori in termini di arredo esterno e differenti esigenze. L'insegna prevede la consegna a domicilio nell'arco di 24-72 ore.