Leroy Merlin punta su Catania: in autunno l’apertura

Leroy Merlin aprirà il suo 51esimo store italiano a Catania, in Contrada Buttaceto, nella zona industriale di Fontanarossa

Per l'apertura nel capoluogo etneo, Leroy Merlin sta effettuando i colloqui per il personale da assumere: saranno 100 gli addetti da selezionare tra i 600 attuali candidati. Lo store, il 51esimo dell'insegna, sarà aperto in autunno su una superficie di 11 mila mq, situato in Contrada Buttaceto, nella zona industriale di Fontanarossa. Con questo punto di vendita Leroy Merlin rafforza la sua presenza in Sicilia dove opera con tre negozi ubicati rispettivamente a Palermo (Forum e Mondello) e a Belpasso (Ct), al centro commerciale Etnapolis. Lo store, che sarà progettato e costruito secondo le migliori pratiche di sostenibilità ambientale, rappresenterà un fiore all’occhiello della strategia omnicanale dell’azienda, coniugando l’esperienza fisica in negozio a servizi integrati al mondo digitale.

“La nuova apertura di Catania Fontanarossa rappresenta uno step importante del nostro piano di sviluppo in Italia e in particolare in Sicilia, una regione dinamica e dal grande potenziale. Siamo presenti nel territorio etneo dal 2005 e con questo opening puntiamo a presidiare in modo sempre più capillare un’area strategica, per diventare un punto di riferimento nel segmento casa per clienti e professionisti. Investire sul territorio creando lavoro e relazioni è da sempre un pilastro della strategia di espansione di Leroy Merlin e siamo colpiti dalla risposta che la campagna di recruiting sta ottenendo”, dichiara Alberto Cancemi, direttore generale di Leroy Merlin Italia.

Il progetto Arky

Anche nel nuovo store catanese, Leroy Merlin svilupperà il progetto Arky, che vi abbiamo raccontato in questo articolo-. Per questo motivo, la catena sta selezionando un team di architetti per attivare il servizio di ristrutturazioni chiavi in mano. “Siamo entrati nel vivo della costruzione del nuovo negozio di Catania Fontanarossa, non solo dal punto di vista progettuale e costruttivo. La creazione del team di collaboratori è un tassello fondamentale nel percorso di apertura e siamo entusiasti di vedere ogni giorno la nostra squadra diventare sempre più grande. Ma il nostro contributo per l’occupazione del territorio non si ferma al perimetro del punto di vendita: stiamo lavorando per consolidare sempre di più la rete catanese di architetti e artigiani partner, per offrire loro nuove opportunità lavorative in un periodo complicato come questo” conclude Luigi Maldera, store leader del punto di vendita Leroy Merlin di Catania Fontanarossa.