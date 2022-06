Leroy Merlin: nuovo format Arky e call to action agli architetti

Nuove opportunità di acquisto e servizi aggiuntivi per Leroy Merlin che propone una nuova insegna, Arky, con il coinvolgimento di 200 architetti

L'insegna, specializzata nel fai da te, sta rimodulando la sua presenza sviluppando nuove opportunità di acquisto. Leroy Merlin si proietta al futuro immaginando nuovi format che rispondano in maniera più decisa alle esigenze dei consumatori a cui dedica una serie di servizi aggiuntivi, strategici per fidelizzare la clientela. In questa prospettiva rientra l'insegna Arky, dedicata ai servizi di ristrutturazione chiavi in mano. Arky è una società che rappresenta un’evoluzione della joint venture siglata tra Leroy Merlin e Renovars (holding a cui fa capo Facile Ristrutturare). Questo nuovo format si inquadra nella visione che il gruppo sta strutturando per il futuro con l'obiettivo di diventare un'impresa piattaforma, in grado di rispondere in maniera veloce e precisa alle necessità dei consumatori proponendo non soltanto la vendita di prodotti e materiali ma anche la consulenza e l’offerta di servizi innovativi. L'intento è di stabilire forti legami con le imprese del territorio per garantire a clienti e abitanti soluzioni sempre più efficienti. Per concretizzare questo impegno, l'insegna ha lanciato una call to action agli architetti su tutto il territorio italiano per entrare a far parte del proprio network di collaboratori, con l’obiettivo di accrescere la propria offerta di servizi al cliente e diventare un punto di riferimento nel settore della ristrutturazione. Gli obiettivi sono ambiziosi: Leroy Merlin intende creare una rete di oltre 200 architetti partner.

“ Con Arky, Leroy Merlin compie un importante passo avanti nel concretizzare la propria mission: permettere a tutti di abitare meglio per vivere meglio. Dopo essere diventati leader sul prodotto, il nostro obiettivo è quello di accelerare sempre di più sul fronte dei servizi, offrendo soluzioni innovative, dinamiche e smart. Tutto questo è possibile anche grazie alla professionalità e all’entusiasmo dei nostri architetti partner, alle loro competenze e al nostro know-how, per raggiungere un obiettivo comune: trasformare in realtà i sogni dei nostri clienti” , dichiara Alberto Cancemi, direttore generale di Leroy Merlin Italia.

La nuova insegna Arky è stata durante la Milano Design Week 2022 nel corso della quale retailer e industria hanno organizzato attività e incontri per approfondire argomenti del settore, promuovere le proprie attività e fornire spazi di condivisione, come raccontato in questo articolo.

La figura chiave dell'architetto

Gli architetti saranno quindi il cuore pulsante del progetto e del servizio chiavi in mano. Attualmente sono oltre 130 i professionisti già partner del progetto e della rete di Arky, i cui servizi sono attivi già in 34 negozi Leroy Merlin in Italia, ma l’obiettivo è di raggiungere l’intera rete di 50 punti di vendita sul territorio con un network di oltre 200 architetti entro il 2022. All’interno dei punti di vendita della catena saranno presenti dei corner dedicati, pensati come open-space e luoghi di incontro tra architetti e clienti.