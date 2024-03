Lg investe nei robot camerieri di Bear Robotics

Lg prevede che il mercato della robotica di servizio conoscerà una rapida crescita, spinta dal rapido avanzamento di tecnologie quali l'intelligenza artificiale e la comunicazione

Bear Robotics produce robot camerieri alimentati da intelligenza artificiale. Questi robot trasportano vassoi in modo autonomo e secondo molti operatori del settore sono destinati a sostituire i camerieri in bar, ristoranti e altri luoghi. Il nome dell’azienda, con ogni probabilità, proviene da bear inteso come verbo (portare) e non come sostantivo (orso).

L'investimento di Lg in Bear Robotics e un mercato in sviluppo

Bear Robotics è stata fondata nel 2017 da John Ha, un ex ingegnere software di Google diventato ristoratore, che ha sviluppato i robot da servizio basandosi sulla sua esperienza diretta. La startup è stata supportata da SoftBank: i suoi robot di consegna sono disponibili negli Stati Uniti, in Corea del Sud e in Giappone.

Certamente questo mercato si sta preparando per una transizione verso la robotica definita dal software (Sdr), spostando l'attenzione dall'hardware al software, in modo simile a quanto osservato nell'industria della mobilità. Lg Electronics ha confermato un investimento di 60 milioni di dollari proprio in Bear Robotics. L'ultima raccolta fondi di Bear, avvenuta nel 2022, aveva portato l’azienda ad una valutazione post-money appena sotto il mezzo miliardo di dollari (dati PitchBook), ma l'ultimo anno non è stato particolarmente positivo nel settore e quindi non è chiaro quale sia l’attuale valutazione della startup.

Lg prevede che il mercato della robotica di servizio conoscerà una rapida crescita, spinta dal rapido avanzamento di tecnologie quali l'intelligenza artificiale e la comunicazione. Su scala globale, il mercato dovrebbe crescere dai 36,2 miliardi di dollari USA registrati nel 2021 a 103,3 miliardi di dollari USA entro il 2026.

La famiglia dei robot Servi di Bear Robotics

La famiglia di prodotto di Bear si chiama Servi e ha finora visto tre modelli, appunto Servi, Servi Mini e Servi Plus. Un investimento in interoperabilità con la coreana M2MTech ha portato all’integrazione con gli ascensori, detta Servi Lift. L'investimento in Bear arriva quasi due mesi dopo l’annuncio del Ces 2024, a gennaio, fatto da William Cho, Ceo di Lg: il colosso coreano farà investimenti azionari in robotica specializzata nella consegna e nella logistica. Seguendo la sua Future Vision 2030, l’azienda sta spostando il suo focus aziendale verso aree di crescita quali case intelligenti, dispositivi connessi, Internet delle Cose (IoT), componenti per veicoli elettrici (EV) e piattaforme di robotica alimentate dall’intelligenza artificiale.