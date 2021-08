L’identità digitale arriva al supermercato

Oltre 800 identità digitali “create” nell’arco di poche settimane. È il primo bilancio del servizio di attivazione dello Spid promosso da Unicoop Firenze, l’identità digitale personale, attraverso la quale il cittadino può accedere ai servizi online della pubblica amministrazione (Inps e Agenzia delle entrate solo per fare due esempi) e dei privati aderenti. È inoltre una delle modalità attraverso cui si può scaricare il Green Pass.

La sperimentazione, partita a inizio luglio in quattro punti di vendita Coop del capoluogo toscano e ampliata ad altri 14 sul finire dello scorso luglio, si sta rivelando un successo.

Nel solo punto vendita del Centro*Gavinana di Firenze, fanno sapere dalla cooperativa, sono già state rilasciate 619 identità digitali e le prenotazioni sono a quota 692.

A Ponte a Greve, dove il servizio è partito con l'apertura del punto di vendita temporaneo lo scorso 28 luglio, le attivazioni sono 189 e 201 le prenotazioni. A Gavinana i prossimi appuntamenti disponibili sono a partire dai primi giorni di settembre, dalla fine dell'ultima settimana di agosto per Ponte a Greve.

Conta il radicamento territoriale

La scelta di avviare questo servizio sembra indicare la volontà di fidelizzare la clientela, soprattutto quella che ha meno familiarità con la tecnologia, oltre a rispondere all’anima sociale che tradizionalmente caratterizza lo spirito cooperativo. “Chi non ha un pc, chi non ha le competenze per motivi culturali o anagrafici: il digital divide (termine inglese che indica la distanza tra chi sa usare le nuove tecnologie e chi non riesce) colpisce un po’ tutti”, spiega una nota di Unicoop Firenze.

La procedura per l'ottenimento dello Spid si svolge in un’area dedicata del supermercato, dove un dipendente Coop, appositamente formato, supporta il cittadino durante tutta la procedura.

Come funziona

Per accedere al servizio occorre prenotarsi chiamando al numero 800 050 760 (ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18,00), lo stesso da contattare per concludere l’ultima fase, quella del riconoscimento digitale, presentando i moduli già scaricati e riempiti ed avendo già fatto alcune operazioni dal proprio pc di casa. Durante la prenotazione è possibile indicare il supermercato scelto con l'indicazione dell'orario a cui presentarsi nello spazio individuato per questa attività, che si svolge da lunedì a sabato (9,00-12,30/15,30-19,00).