Lidl attiva il concorso Deluxe e il volantino dedicato al Natale

Un concorso e un volantino dedicato alla linea Deluxe di Lidl, la gamma premium che ha ottenuto il sigillo del Gambero Rosso

Il Natale si avvicina e Lidl ha attivato nuove iniziative per promuovere i suoi prodotti premium della linea Deluxe valorizzando una serie di item pensati per le festività natalizia. Questa operazione ha anche un risvolto sociale perché Lidl si impegna, per ogni panettone acquistato, a devolverne uno alla Croce Rossa Italiana. L'obiettivo è di finanziare i progetti di solidarietà della Cri sul territorio italiano. A questa attività è legato il claim "A Natale siamo tutti più buoni", enfatizzato a conclusione dei volantini. Questa promozione è, in parallelo, comunicata anche nei packaging dei panettoni coinvolti in questa attività che riportano al tempo stesso il sigillo del Gambero Rosso, visibile nei prodotti Deluxe del gruppo, analizzati e approvati proprio dal Gambero Rosso. A riguardo Lidl sottolinea: "Una selezione di prelibatezze Deluxe, la nostra linea premium che si distingue per il pregio dei suoi ingredienti, è stata sottoposta al giudizio del Gambero Rosso che ha assegnato il suo prezioso sigillo sui nostri prodotti". Il sigillo, ben visibile sulle confezioni degli articoli selezionati, serve a indirizzare il consumatore verso le referenze di alta qualità della linea.

Il concorso Deluxe

Sarà attivo fino al 27 dicembre il concorso Deluxe chiamato Il Natale è servito che consente ai clienti di partecipare tramite l'app Lidl Plus facendo un acquisto di almeno 5 euro o multipli in articoli Deluxe. Per esempio se si fa una spesa di 12 euro si avranno accreditate due partecipazioni. Effettuati gli acquisti si deve scansionare la propria card per attivare la partecipazione.

In palio ci sono oltre 1.000 buoni spesa. L'ultima estrazione si svolgerà entro il 13 gennaio del 2023. Il concorso è dedicato ai possessori della carta fedeltà digitale Lidl Plus, scaricabile gratuitamente tramite App Store per i clienti Apple, Google Store o Huawei Appgallery per i clienti Android.

Il volantino di Natale

In settanta pagine, sfogliabili anche online a questo link, Lidl condensa la sua offerta per il Natale con proposte sia alimentari che non alimentari fornendo ai consumatori anche ricette per antipasti, pranzi e cene, dolci inclusi. Il volantino comunica sia il concorso, sia il sigillo del Gambero Rosso ed evidenzia i singoli prodotti con immagini fotografiche e descrizioni.