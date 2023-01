L’innovativo broccolo Bimi presentato da Sipo a Marca 2023

Bimi è sbarcato a Marca Fresh 2023 con innovazione, gusto, sfiziosità, trasversalità di utilizzo e proprietà nutritive. Bimi è il broccolo 100% edibile messo a punto dalla sementiera Sakata e commercializzato in Italia da Sipo, come ci ha spiegato nel video Massimiliano Ceccarini, general manager della società romagnola. Si tratta di un prodotto disponibile tutto l’anno in quanto coltivato in diversi areali; al momento la produzione italiana è in fase di test. Con la continuità di fornitura è possibile mantenere il livello di prezzo costante

Attualmente Bimi è il quinto prodotto ortofrutticolo per vendite nel Regno Unito e un grande successo in Spagna e in Portogallo. Viene presentato come un prodotto che interpreta la sostenibilità perché non si spreca nulla essendo completamente edibile dal gambo al fiore; è venduto in confezioni da 150 g ideali per due persone il che evita gli sprechi delle grandi confezioni e il sell-out è in piccoli colli da 6 pack che consentono di riceverlo sempre fresco sul punto di vendita.

La referenza è di nuova introduzione sul mercato e verrà commercializzata esclusivamente in confezioni brandizzate configurandosi come un prodotto ad alto livello di servizio per il suo contenuto di praticità, sfiziosità e appeal visivo.

Bimi, un broccolo versatile e contemporaneo

Messo a punto dalla sementiera Sakata, Bimi è disponibile 12 mesi all’anno, è versatile e dal gusto contemporaneo, dolce e delicato dal leggero aroma di nocciola, in grado di conquistare sia i giovani consumatori che gli chef più esigenti. Bimi è ricco di nutrienti e bello da vedere, si consuma crudo, bollito, arrosto o grigliato e può diventare un ricco contorno per secondi piatti di carne o pesce, ma anche un ingrediente in grado di aggiungere sapore ai primi piatti.