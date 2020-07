Lome Super Fruit, i succhi a “filiera cortissima”

Un tipo di coltivazione innovativo, in una terra particolarmente fertile, quella pugliese, che gode anche di un clima ideale per la crescita degli alberi da frutto. Masseria Frutti Rossi, nata nel 2014, ha scelto una vocazione particolare: quella di produrre piante da frutti dalle proprietà benefiche e salutari, quali il melograno, l’aronia e le bacche di Goji, e dedicarsi, dal 2018, alla trasformazione dei loro frutti.

Le piante sono distribuite su un totale di 330 ettari: per garantire il massimo della qualità e sostenibilità, l’azienda ha strutturato una filiera cortissima, che parte proprio dallo stabilimento di produzione inserito all’interno dei frutteti.

La lavorazione (spremitura) dei frutti, specie della melagrana, dà vita a succhi a marchio Lome Super Fruit: queste referenze, presenti anche in gdo, sono caratterizzate da freschezza e naturalità. Il merito è dell’innovativo impianto di lavorazione Hpp (High Pressure Processing) di cui si è dotata Masseria Frutti Rossi, che tratta le spremute in maniera naturale, a freddo, mantenendo inalterate le proprietà organolettiche del frutto fresco (italiano, controllato, tracciabile), come se si fosse di fornte a una spremuta appena estratta. I succhi Lome Super Fruit sono anche senza conservanti, zuccheri o aromi aggiunti e si trovano a scaffale in diversi gusti, tra cui melagrana, arancia, clementina; vi sono anche i succhi “detox”, “depura”, “energia” e molti altri.

A chi si rivolgono gli estratti a freddo? Principalmente a un pubblico giovane-adulto, che ama consumare la frutta e cerca un elevato livello di servizio, garantito proprio dai succhi. La praticità e la facilità d’uso facilitano inoltre il consumo da parte di tutte le persone che non riescono a consumare le cinque porzioni di frutta al dì, raccomandate da medici e nutrizionisti.

Per il lancio delle spremute sul mercato italiano è stata attivata una campagna di comunicazione on e off line su magazine specializzati. Inoltre, a partire dalla metà di luglio, Lome Super Fruit sarà on air sulle reti Mediaset con uno spot da 15’’ dedicato proprio al consumo estivo delle referenze. A ciò si aggiungerà, sempre a livello di comunicazione, un’attività di influencer marketing declinata in tre ambiti, quello salutistico, quello del gusto e della praticità, quello del benessere/piacere personale. Tutti saranno sostenuti da testimonial, blogger e influencer.