Lõwengrube ha aperto due nuovi locali, uno a Rimini, l'altro a ToDream: entrambi in franchising che si conferma uno dei canali trainanti per lo sviluppo

Löwengrube, il ristorante-birreria in stile bavarese, sviluppato in Italia da Pietro Nicastro e Monica Fantoni, ha aperto due nuovi punti di vendita in questi giorni: uno a To Dream, l'Urban District più grande del Piemonte, e l’altro a Rimini, in una zona turistica e molto frequentata di fronte a Porta Galliana. Le due nuove aperture confermano il piano di sviluppo dell’insegna, che punta a crescere parallelamente con il canale franchising e con locali in gestione diretta.

L’apertura di Rimini è frutto della partnership con un gruppo di imprenditori locali (Filippo Fochi, Ferruccio Perdisa, Fabio Pasini e Gianni Ugolini) che con la loro società Lowen Guys Srl realizzano a Rimini l’apertura del quinto ristorante nella regione.

L’apertura a To Dream è frutto invece della joint venture siglata nel 2023 da Löwengrube con SAL Service, società leader nella promozione, sviluppo e investimento in grandi operazioni immobiliari a carattere prevalentemente commerciale, da cui è nata la newco LSM-Löwengrube Shopping Mall, con l’obiettivo specifico di rafforzare la presenza del format nei centri commerciali sul territorio nazionale. Ora Lsm gestisce anche il ristorante Löwengrube presente da alcuni anni all’interno del centro commerciale I Viali di Nichelino (alle porte di Torino) e il ristorante (stube) in prossima apertura dentro Merlata Bloom Milano, che aprirà i battenti entro l’estate. A Merlata Bloom Löwengrube ha già un suo punto (formula wagen) al primo piano della food court.

Pietro Nicastro e Monica Fantoni aprirono nel 2005 il primo locale a Limite sull’Arno (Fi), embrione della catena che oggi conta una trentina di punti vendita e oltre 600 persone già impiegate in tutta Italia.