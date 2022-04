Lurisia entra nel mondo dell’aperitivo

Due aperitivi realizzati con soli aromi naturali segnano l'ingresso del brand Lurisia nel settore degli aperitivi. I due item sono in bottiglia da 150 ml

Due nuove referenze segnano l'ingresso di Lurisia, storico marchio piemontese di bevande premium, nel mondo dell’aperitivo. Sono i primi due aperitivi a marchio Lurisia, realizzati con solo aromi naturali. Si tratta di: Lurisia aperitivo analcolico con genziana delle Alpi e Lurisia aperitivo analcolico con assenzio maggiore piemontese, già disponibili sia per il canale moderno sia per il canale fuori casa in una bottiglia in vetro da 150 ml. Gli aperitivi appena lanciati si aggiungono ad un'altra recente novità del brand, i mixer Lurisia, 5 referenze per il canale fuori casa pensate per la miscelazione: Acqua Tonica con Ireos Toscano, Ginger Beer con peperoncino calabrese, Gazzosa Amara con Quassia Amara, Acqua Tonica con una nota di Vermouth, Bitter Lemon con estratto di limone Primofiore

“Nell’entrare in questo mondo per noi era importante tenere fede alla nostra tradizione e per questo abbiamo realizzato due prodotti che celebrano due eccellenze italiane e con solo aromi naturali, così da offrire ai consumatori una nuova esperienza di gusto naturalmente italiana” dichiara Daniele Andrea Vitali, senior brand manager Lurisia.