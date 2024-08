Lush con Minecraft per festeggiare il 15° anniversario del gioco

Lush crea 12 prodotti cosmetici ispirati a Minecraft in occasione del 15° compleanno del famoso gioco online

Da Lush arrivano 12 cosmetici a tema Minecraft. L’occasione sono i 15 anni del gioco online ormai noto ai più. Si tratta di prodotti disponibili nei negozi fisici, online e sull’app Lush. La collezione si ispira all'universo di Minecraft, con una gamma di fragranze, colori e texture per rinvigorire, elevare, risvegliare e rilassare i sensi. Grazie a questi prodotti, in edizione limitata, i clienti appassionati di Minecraft potranno portare i blocchi di Minecraft fisicamente all’interno del loro bagno e della loro doccia nel mondo reale. Non tutto transiterà però nel mondo fisico, infatti i giocatori potranno creare delle bombe da bagno in Minecraft: Bedrock Edition, scaricando l’add-on gratuito Lush Bath Bombs dal Minecraft Marketplace.

Lush con Minecraft per i 15 anni del gioco online

“Lush condivide la nostra missione di costruire un mondo migliore -dice Hanna Willis, director of Us consumer products di Minecraft-, attraverso ingredienti di origine etica e prodotti innovativi realizzati a mano. Ci auguriamo che i fan si divertano a creare momenti di relax, sia nel mondo reale con la nuova collezione Lush, sia all'interno del gioco Minecraft attraverso l'add-on Bath Bombs”.