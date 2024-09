Maiora (Despar Centro-Sud) acquisisce gli store del Gruppo Regina (Crai)

Sono in totale 70 i punti di vendita che Maiora ha acquisito dal Gruppo Regina, attivo in Calabria e Basilicata con l'insegna Crai. I negozi entreranno nella rete Despar e Altasfera

Dieci store diretti e 70 affiliati passano a Maiora (Despar Centro-Sud) in seguito all'operazione di acquisizione dal Gruppo Regina, attivo con store a insegna Crai e Cuor di Crai in Calabria e Basilicata. I supermercati a gestione diretta acquisiti si trovano a Catanzaro, Vibo Valentia, Sellia Marina, Catanzaro Lido e Cosenza, mentre i cash and carry, precedentemente a insegna Elefante, sono situati a Melissano, Corigliano, Catanzaro, Tito Scalo e a Zumpano (Cs), appena inaugurato, tutti convertiti in Altasfera. Questa operazione porterà un significativo incremento delle quote di mercato di Maiora, principalmente in Calabria, che arriverà così a contare oltre 115 punti di vendita (diretti e franchising). I 206 lavoratori e lavoratrici del Gruppo Regina sono stati inglobati nel team di lavoro di Maiora.

"Si tratta di un’operazione che ha garantito alla nostra azienda di espandersi ulteriormente in un territorio in cui abbiamo investito e nel quale vogliamo proseguire il nostro percorso di crescita -spiega Pippo Cannillo, amministratore delegato di Maiora-. Il passaggio dei punti di vendita in Maiora con il cambio di insegna ha interessato i negozi a gestione diretta e i Cash&Carry, rivelandosi una strategia ambiziosa e di successo."

Lo store di Zumpano

Si tratta del tredicesimo cash and carry nel centro-sud, si trova in via Beato Francesco Marino e si estende su una superficie di circa 4.000 mq con un organico di 19 collaboratori. L'area freschi propone ortofrutta, macelleria e pescheria, ma l'offerta si completa con l'enoteca, il tradizionale grocery per un totale di oltre 16.000 referenze destinate ai professionisti del settore horeca.