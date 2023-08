Manor punta su sostenibilità e digitalizzazione

La catena svizzera di grandi magazzini delinea le strategie di crescita: in arrivo nuovi marchi e una rivisitazione dell’esperienza cliente

Nuovi marchi in arrivo, più attenzione alla digitalizzazione dei processi e un’esperienza cliente rinnovata negli oltre 20mila metri quadrati dei 12 negozi principali. Sono le linee di crescita indicate da Manor, il più importante gruppo svizzero di grandi magazzini con 59 pdv, 27 supermercati Manor Food e 23 ristoranti Manora.

I binari di sviluppo del nuovo ceo

Sei mesi fa la carica di chief executive officer è stata assunta da Roland Armbruster, che ha impiegato questo periodo per delineare il nuovo piano di sviluppo. “Nei prossimi mesi e anni rafforzeremo la nostra offerta di prodotti e servizi, con un’ottica sempre più sostenibile e locale – fa sapere il top manager -. In particolare, poniamo le nostre priorità nell’affermare la nostra leadership nel settore beauty & profumeria, nel modernizzare il nostro concetto di moda (donna e uomo) e, in Manor Food, nell’ampliare e rafforzare la nostra gamma di prodotti fatti in casa e locali. Anche l’ulteriore digitalizzazione sarà un elemento chiave del nostro successo, in particolare nella sede centrale, con processi e organizzazione più semplici, agili ed efficienti”. Un processo che sarà condotto anche attraverso una riorganizzazione della forza lavoro, attraverso il turn-over naturale, i pensionamenti e la soppressione di 80 posti nei servizi centrali. Si cercheranno delle soluzioni alternative per i collaboratori toccati, sia all'interno di Manor che all'esterno dell'azienda.

“Il nostro obiettivo è di consolidare la nostra posizione di retailer omnicanale leader in Svizzera”, aggiunge il ceo.

Verso un’offerta rafforzata con nuovi marchi

Tra le altre cose, sono in arrivo “nuovi marchi di tendenza, innovativi e sostenibili (green beauty)”, secondo quanto dichiarato dall’azienda.

Inoltre Manor rivedrà l’esperienza del cliente rinnovando più di 20mila metri quadrati in 12 negozi principali. Ioltre, entro fine anno è attesa la nuova Da qui alla fine dell’anno, la clientela potrà beneficiare della nuovissima versione dell’applicazione mobile, che offre un accesso semplificato e intuitivo.

La gamma di prodotti realizzati dai team Manor (fatte in casa) sarà ulteriormente ampliata, così come l’approvvigionamento locale, basato su partnership sempre più strette con i produttori regionali che già forniscono più di 5mila prodotti.