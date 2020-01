Marca2020 Gruppo Gabrielli: cresce la linea Fatti Buoni

In occasione della fiera bolognese, il Gruppo Gabrielli propone la linea premium Fatti Buoni, cento per cento italiani, con certificazioni di qualità quali dop, doc, docg, igp e bio.

"Come accaduto per le colombe, la Dolciaria Quacquarini è l'azienda alla quale ci siamo affidati per garantire gli alti standard della linea Premium, in quanto rappresenta una eccellenza nel dolciario. Anche il torrone bianco alle mandorle è sviluppato dalla dolciaria Quacquarini con oltre il 40% di mandorle e il 60% di miele nella ricetta -spiega Matteo Di Gregrio buyer Gruppo Gabrielli -. Cavalcando la tradizione aquilana del torrone, abbiamo inserito il torrone morbido con alta percentuale di nocciole e ricoperto di cioccolato fondente, rendono unico questo prodotto ispirato alle sorelle Nurzia”.

Mangia il buono, vivi meglio oltre che pay off della campagna di comunicazione Fatti Buoni è un invito a considerare anche le scelte legate al benessere alimentare come dei tasselli per raggiungere il proprio benessere fisico.

“Dagli altissimi standard qualitativi, Fatti Buoni è una sintesi delle scelte strategiche su cui si basa il modello di business del Gruppo Gabrielli -afferma Barbara Gabrielli vicepresidente del Gruppo Gabrielli- saper ascoltare e interpretare i bisogni della nostra gente promuovendo la riscoperta dei prodotti tipici, valorizzando il territorio attraverso partnership con aziende locali fornitrici di prodotti di eccellenza”