MartinoRossi amplia la gamma Beamy dedicata al canale Retail presentando il nuovo mix plant-based per purè vegetale a base di legumi

MartinoRossi SpA, azienda specializzata nella produzione di farine, semilavorati, ingredienti funzionali da cereali e legumi e prodotti plant-based senza glutine, allergeni e OGM provenienti da filiera controllata italiana, continua ad investire nello sviluppo di prodotti 100% vegetali e lancia sul mercato il nuovo mix per purè a base di legumi a marchio Beamy.

Con Beamy, brand dedicato al canale Retail, MartinoRossi si rivolge ad un pubblico di consumatori aperto a nuove esperienze in cucina ed esigente sulle caratteristiche nutrizionali e di sostenibilità dei cibi.

La gamma già composta da mix secchi a base di legumi per la preparazione di gustosi burger, polpette e ragù 100% vegetali, si arricchisce con una nuova e innovativa referenza per la preparazione di purè plant-based a base di legumi.

La novità dell’azienda cremonese presenta delle caratteristiche che lo rendono distintivo rispetto ai prodotti simili presenti oggi sul mercato. Innanzitutto, il nuovo mix per purè vegetale - come tutti i prodotti della linea Beamy - vanta un'etichetta molto pulita: solo tre ingredienti (farine di legumi, fiocco di patate e farina di mais) e nessun additivo. Inoltre, oltre ad essere totalmente senza glutine, senza allergeni, senza lattosio e senza OGM, gode di ottime proprietà nutrizionali essendo un prodotto a basso contenuto di grassi e fonte di proteine. Infine, è facile e veloce da preparare, basta reidratare il preparato con acqua e procedere poi con la cottura in microonde per cinque minuti.

Il mix plant-based viene proposto nel formato da 60g, con il quale si riescono ad ottenere 4 porzioni di purè vegetale e, trattandosi di un prodotto dry, si conserva per 12 mesi a temperatura ambiente.

MartinoRossi presenterà la novità in occasione della fiera internazionale di Anuga (Colonia 7-11 ottobre 2023) all’interno del proprio spazio espositivo (Hall 10.2 – Booth C081).