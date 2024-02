Maxi Di (Selex) integra le etichette elettroniche di Pricer

Firmato un accordo quadro che coinvolge anche Ibc Information Business Computing e che prevede un più ampio impiego delle etichette elettroniche ottiche nei punti di vendita

Si amplia la collaborazione tecnologica tra Maxi Di (società del Gruppo Selex) e il produttore di etichette elettroniche ottiche Pricer. L’accordo quadro, che coinvoge il partner di Pricer Ibc Information Business Computing, prevede un più esteso impiego di etichette elettroniche nei punti di vendita. Tale accordo rappresenta un ulteriore avanzamento nel percorso di digitalizzazione di Maxi Di, che già utilizza la soluzione in-store di Pricer in più di 50 negozi di grande formato.

In una nota, Michael Cacciatore, country manager di Pricer Italia, ha puntualizzato come “in un'era in cui la comunicazione e le informazioni diventano sempre più complesse e diversificate, la necessità di una soluzione efficace e scalabile è più pressante che mai. Inoltre, l'aumento delle informazioni, dei colori e dei formati nelle etichette elettroniche richiede una piattaforma che non sia solo stabile e scalabile, ma anche capace di adattarsi rapidamente alle esigenze in continua evoluzione del mercato. Maxi Di ha il beneficio di affidarsi a Pricer quale unica soluzione che permette di garantire questi obiettivi grazie a una comunicazione ottica”.

I vantaggi delle etichette elettroniche Pricer

Grazie all’impiego della luce per la comunicazione, la soluzione di automazione in-store per la gestione di etichette elettroniche a scaffale basata sulla piattaforma cloud Pricer Plaza assicura elevata reattività senza interferenze. Combinato con questa tecnologia, il sistema SmartFlash di Pricer consente di evidenziare specifiche etichette in meno di 2 secondi, migliorando l’efficienza energetica e favorendo la riduzione degli sprechi alimentari. Inoltre, Pricer Plaza offre una serie di strumenti per la gestione efficiente del punto di vendita, come l'analisi dei dati e la reportistica.

L'accordo prevede anche il potenziale sviluppo di nuove funzionalità basate su Pricer Plaza, che si focalizzano sulla sostenibilità e sull'efficienza, nonché sul miglioramento delle attività in negozio. Cacciatore ha affermato che i primi ordini derivanti da questo accordo quadro sono già stati confermati e saranno fatturati nell'ultimo trimestre del 2023.