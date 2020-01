Mdd convenzionale alla conquista dei molteplici reparti alimentari

Tutti i principali retailer operativi nelle varie tipologie distributive (supermercati, ipermercati, drugstore e discount) offrono attualmente, sotto marche del distributore, quasi ogni tipo di prodotto. Le linee in mdd coprono intere gamme di prodotti alimentari freschi, in scatola, surgelati ed essiccati, snack, specialità etniche, cibo per animali domestici, prodotti sanitari e di bellezza, medicinali da banco, cosmetici, prodotti per la casa e per il bucato, prodotti per il bricolage, articoli per il giardinaggio, vernici, ferramenta e accessori per la manutenzione delle automobili. L’assortimento specifico offre scelta e opportunità di acquistare abitualmente prodotti alimentari e non alimentari di qualità a un prezzo di convenienza, a paragone di quanto offerto dall’industria di marca in posizione di leadership, spesso al di fuori delle logiche di vendita promozionale.

Frutto di disciplinari specifici imposti dalle insegne stesse, i prodotti con il marchio del distributore contengono le stesse attenzioni ai controlli di filiera, provenienza, sostenibilità, benessere o peculiarità alimentari. Specchio dei valori sostenuti dal rivenditore ne sostengono il posizionamento consentendogli di intervenire negli ambiti ritenuti più importanti e strategici.

In generale le imprese produttrici di articoli con il marchio del distributore sono divise in tre categorie generali:

• Grandi industrie che producono sia i propri marchi sia articoli con il marchio del distributore.

• Piccole e medie industrie specializzate in particolari linee di prodotti che producono quasi esclusivamente articoli in mdd.

• Retailer e grossisti di grandi dimensioni che sono proprietari di propri stabilimenti di produzione e forniscono prodotti con il marchio del distributore ai propri negozi.

