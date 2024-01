MediaWorld arriva a 7 punti di vendita a Roma (11 nel Lazio) con l'apertura del nuovo Smart al quartiere Nomentano, il concept retail di prossimità

Il format Smart di MediaWorld mira a valorizzare al massimo la proposta omnicanale portando l’assortimento e tutti i servizi a valore aggiunto che caratterizzano la taglia standard dell’insegna in spazi di ridotta metratura, e quindi più facilmente adattabili a contesti urbanistici di centro città. Il nuovo Smart Roma (vi lavorano 11 persone provenienti dal territorio, di cui 7 nuovi ingressi) è in pieno quartiere, a due passi dalla Stazione Tiburtina, sulla direttrice che la collega a Università e Policlinico e offre a tutti i residenti e pendolari un riferimento in campo tecnologico. MediaWorld Smart si trova al primo piano del nuovo immobile che ospita anche il supermercato Conad: un edificio dotato di ampio parcheggio, e l'abbinamento food-technology, di per sé non inedito, ma molto praticato nei mall, permette ai clienti di gestire facilmente tutti i loro acquisti in un'unica visita, risparmiando tempo e risorse.

Integrato al canale eCommerce, MediaWorld del quartiere Nomentano offre molteplici opportunità ed esperienze di acquisto, per esempio possibilità di finalizzare l’ordine attraverso i servizi di Ritiro gratis anche in 30 min e pick&pay. La postazione “Scaffale Infinito” permette di trovare, selezionare e acquistare anche tutti i prodotti non esposti direttamente in store. In aggiunta ai servizi omnicanale, è attivo il servizio di ritiro gratis anche in 30 minuti. Ordinando sul sito e tramite app MediaWorld, i clienti potranno acquistare online e ritirare gratuitamente in negozio già 30 minuti dopo la conferma dell’ordine, un servizio particolarmente vantaggioso per chi transita davanti a MediaWorld nel tragitto casa-lavoro. Last but not least, all’interno è disponibile uno Smartbar, grazie al quale i clienti potranno acquistare prodotti preconfigurati, personalizzarli e avere accesso ai servizi di riparazione smartphone, così come ricevere un aiuto professionale per gestire al meglio tutti i dispositivi.

“Il format Smart ci consente di portare i servizi e l’assortimento tecnologico MediaWorld anche in contesti di quartiere e nei centro città, avvicinandoci sempre di più alle persone -sintetizza Guido Monferrini, amministratore delegato MediaWorld-. Grazie alla nostra offerta omnicanale, infatti, tutti i prodotti presenti nel nostro eCommerce sono disponibili a pochi passi da casa. Inoltre, grazie al servizio di Ritiro gratis anche in 30 minuti, sarà possibile acquistare online e ritirare direttamente nel negozio in centro: una comodità assoluta che verrà apprezzata in particolare dai numerosi pendolari che potranno scegliere online ritirare sul tragitto casa-lavoro”.

“Siamo molto felici di veder sorgere una nuova realtà che porta nuova occupazione e che dimostra in maniera tangibile il progressivo sviluppo che vede protagonista il quartiere -commenta Valentina Caracciolo, assessore alle attività produttive del Municipio II di Roma-. Questa attività commerciale porta innovazione, modernità e sostenibilità, ampliando l’offerta di servizi fruibili dalla cittadinanza anche in chiave tecnologica. Si inserisce, inoltre, in maniera armonica nell’attività di modernizzazione sulla quale il Municipio è costantemente impegnato e che, peraltro, a breve vedrà la conclusione dei lavori della nuova biblioteca che sorgerà proprio qui di fronte”.

Il nuovo MediaWorld Smart osserva una politica di sostenibilità energetica che ormai da molti anni caratterizza il brand. L’illuminazione è 100% a LED e l’energia utilizzata al 100% green, proviene da fonti rinnovabili. Tutto il punto di vendita è telegestito per ottimizzare i consumi e gestirne le accensioni e gli spegnimenti.