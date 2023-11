MediaWorld, 127 punti di vendita in Italia sia free standing sia all’interno dei principali centri commerciali, si è affidata, con il supporto di Mediaplus, alla tecnologia di ShopFully, tech company italiana leader europea nel drive-to-store. Questa espressione ormai diffusissima nel gergo marketing e tecnologico si riferisce a tutto l'insieme di tecniche, processi e strumenti (anche promozionali e comunicativi) per favorire l'afflusso di clienti nel punto di vendita, la loro permanenza e l'acquisto di prodotti. L’obiettivo della partnership è stato infatti aumentare il traffico nella rete di punti di vendita MediaWorld. Tra le varie attività di drive-to-store svolte, ShopFully ha supportato Media World nella comunicazione delle ultime dodici nuove aperture che, grazie all’utilizzo della tecnologia ShopFully, hanno ottenuto un tasso di conversione in negozio del +40% rispetto ai risultati ottenuti dalla media di categoria: in particolare, l’apertura del negozio a Roma Bufalotta "si è rivelata una delle aperture con più successo".

Con l’utilizzo di HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma tecnologica di ShopFully, e dei propri marketplace (DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile), insieme a una definizione mirata del pubblico di riferimento (targeting), MediaWorld è stato in grado di intercettare i responsabili d’acquisto geolocalizzati in prossimità di ciascuno dei nuovi punti di vendita e selezionati in un’ottica di full funnel, guidando, cioè, i potenziali consumatori lungo tutte le fasi del percorso di acquisto, dalla ricerca delle informazioni online fino all’acquisto in negozio, attraverso l’utilizzo dei formati più efficaci per ogni momento: banner in app, notifiche push e altri formati che hanno consentito di conoscere ulteriori dettagli dei negozi.

“Siamo orgogliosi di collaborare con MediaWorld, che continua a registrare una forte espansione, come testimoniano le nuove aperture -commenta Marco Durante, vice presidente globale vendite & marketing di ShopFully-. L’utilizzo del digitale si è rivelato molto utile per l’azienda che ha potuto comunicare efficacemente le aperture dei nuovi punti di vendita, ottenendo un aumento del traffico del +40% e, al contempo, aumentando la conoscenza (awareness) del proprio brand”.

“Per noi è importante sperimentare le potenzialità dei più innovativi strumenti (tool) digitali con l’obiettivo di trovare nuove modalità d’interazione con i nostri clienti che ci consentano di essere vicini alle loro esigenze -aggiunge Andrea Tisato, Head of Digital di MediaWorld-. Grazie all’utilizzo della tecnologia di ShopFully e alla capacità di targettizzare in modo preciso e dinamico l’audience desiderata, abbiamo ottenuto dei risultati positivi che confermano come l’utilizzo di strumenti di geotargeting nel settore del retail oggi sia davvero importante”.

“Questa partnership con un importante player di mercato come ShopFully ci offre l’occasione di approfondire e migliorare il presidio dei canali digitali -commenta Davide Rossi, Client Lead di Mediaplus- che oggi sono sempre più consultati dai consumatori. Questo perché, grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, ogni fase diventa misurabile e, attraverso un approccio data-driven, è possibile studiare le soluzioni veramente più efficaci per raggiungere gli obiettivi”.