Medusa lancia la nuova eco confezione in carta

Medusa realizza la prima confezione 100% riciclabile con la carta

Oggi presentiamo il risultato di un lungo percorso: dopo anni di analisi e test siamo riusciti a realizzare la nostra prima vaschetta 100% riciclabile con la carta!

Perché la carta? La carta è tra le tipologie di materiale con il più alto tasso di riciclabilità. Inoltre, il nostro partner Boxmarche, con il quale abbiamo sviluppato il progetto, utilizza carta certificata FSC, proveniente da foreste gestite in maniera responsabile.

La nostra eco confezione in carta può essere smaltita direttamente nella raccolta differenziata della carta, previo risciacquo, in quanto è certificata da Aticelca: il sistema riconosciuto dalla filiera italiana della carta e del cartone per valutare la riciclabilità di un prodotto realizzato in questo materiale.

Siamo molto soddisfatti, in quanto siamo riusciti a garantire gli stessi standard di conservabilità e qualità del prodotto confezionato nelle vaschette di plastica. Il processo di sostituzione inizierà da fine aprile e coinvolgerà progressivamente tutto l’assortimento veicolato nel formato take away.

Questa scelta rappresenta non solo un importante passo avanti nella riduzione dell’impronta ecologica dell’azienda ma anche un segnale forte verso il mercato e i consumatori sull’importanza di pratiche più sostenibili.

