Mercato Centrale: a Melbourne il primo store fuori dall’Italia

Primo punto di vendita oltreoceano per Mercato Centrale che replica la sua tipica formula a Melbourne per valorizzare le eccellenze gastronomiche

Si avvia lo sviluppo internazionale di Mercato Centrale che sceglie Melbourne per il primo store al di fuori dei confini italiani, realizzato al McPherson’s Building, edificio del 1937 portato a nuova vita. Lo spazio si sviluppa su un'area di 3.500 mq su tre livelli con 23 botteghe artigiane. Il progetto dell'imprenditore Umberto Montano si espande oltreoceano e continua il suo sviluppo anche grazie alla condivisione del gruppo Human Company della famiglia Cardini-Vannucchi, a cui si è associato.

"La bontà della cucina italiana si fonda sulla tradizione e sull’artigianalità. L'ingrediente

chiave è nelle mani di chi raccoglie, produce, impasta, cucina: una combinazione di amore

e cura che genera una qualità che definisco “appassionata” -commenta Umberto

Montano, presidente e fondatore di Mercato Centrale-. La manualità, la professionalità e la dedizione che ho riscontrato negli artigiani che hanno aderito al Mercato Centrale Melbourne sono eccezionali e stimolanti. È questo il filo conduttore che lega l'Italia a Melbourne in un progetto che vuole unire cittadini, visitatori, critici e appassionati attraverso l'esperienza del buon cibo."

Lo store

Il progetto architettonico trae ispirazione dalla funzione ordinaria dell’edificio nato come magazzino di utensileria in ferro e oggi bene culturale. C'è un evidente uso estensivo dell'acciaio, mentre per le colonne il cemento, le vetrate originali e il pavimento in legno del primo piano rimangono come testimonianza diretta della personalità e della storia dell'edificio. L’elemento architettonico principale è la scala centrale, che apre un ampio passaggio tra il piano terra e il primo piano. Le botteghe presenti all'interno del locale offrono piatti tipici che spaziano dalla pasta fresca alla pasticceria.