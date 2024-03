Mercato Centrale: le feste per i dieci anni e l’ingresso in Australia

Numerose le attività in programma per festeggiare il decennale di Mercato Centrale che continuerà a crescere con due nuove aperture: Bolzano e Melbourne

Quattro locali già attivi a Firenze, Roma, Torino e Milano e due di prossima apertura, a Bolzano e a Melbourne, in Australia. Mercato Centrale, che quest'anno festeggia dieci anni di attività, progetta l'espansione nazionale e internazionale e si prepara a festeggiare l'anniversario con una serie di attività.

I risultati

Nel 2023 il fatturato ha raggiunto una cifra pari a 77 milioni di euro. L'insegna conta oltre 100 artigiani all’attivo, più di 60 milioni di visitatori nei dieci anni e 3.500 eventi organizzati dal 2014 ad oggi. Il primo store è stato realizzato a Firenze il 23 aprile 2014, negli spazi del primo piano dello storico mercato coperto del capoluogo toscano. Seguono Roma (2016), Torino (2019) e Milano (2021). Nel 2017 si inserisce anche un nuovo concept store: Ai Banchi del Mercato Centrale (2017) aperto nel centro commerciale I Gigli a Campi Bisenzio (Fi) come format di sperimentazione retail.

Le attività per il decennale

Buoni da 10 anni è il claim scelto per i dieci mesi di eventi, appuntamenti e progetti che accompagneranno il 2024, visionabili su questo sito. Tra le attività c'è il festival Disquisito a Torino il prossimo 19, 20 e 21 aprile, realizzato con Linkiesta Gastronomika e Il Post a cura di Luca Sofri e Anna Prandoni: una tre giorni di talk e incontri, masterclass e laboratori, degustazioni e assaggi in calendario al Mercato di Torino dal 19 al 21 aprile. Interverranno esperti e professionisti del settore, cuochi, pasticceri, ristoratori, winemaker, scrittori, scienziati, attori, giornalisti, politici. Sono previsti, inoltre, appuntamenti dedicati alla formazione e all’arte. Proprio dal festival si sviluppa un progetto editoriale, Nutroglicerina, il crossmedia mag di Mercato Centrale.

Mercato Centrale Firenze dà spazio all'arte contemporanea: dal 29 maggio fino alla fine dell’anno ospiterà Suspended Flow, progetto installativo firmato dall’artista Vincenzo Marsiglia con la curatela di Davide Sarchioni.

Quattro le feste previste, una per ogni mercato italiano. Si inizierà con Torino venerdì 19 aprile in concomitanza con il festival Disquisito, con le performance di Bandakadabra, dj Riva Starr, Peppe Voltarelli. A seguire gli altri mercati: Firenze il 30 maggio, Milano nella seconda metà di settembre e infine Roma nel mese di novembre.

Focus anche sugli artigiani. In occasione del suo anniversario, il Mercato intensificherà le attività che li renderà protagonisti, creando un palinsesto di eventi della durata di dieci mesi così come i festeggiamenti. In programma masterclass, showcooking, talk, degustazioni e laboratori tra le botteghe per un calendario che sarà in costante aggiornamento.

Non ultima la formazione con la Bottega scuola – Il buono fatto bene, il progetto di inclusione sociale che Mercato Centrale sta disegnando per la formazione alle professioni del gusto e riservato a richiedenti asilo e rifugiati politici, con un duplice obiettivo: da una parte costruire concrete opportunità di occupazione, dall'altra proteggere e tramandare il patrimonio di tradizioni di cui Mercato Centrale stesso è contenitore. Il progetto, in fase di finalizzazione verrà lanciato entro il mese di maggio.

Le nuove aperture

L'ingresso in Australia è previsto in autunno dove Mercato Centrale aprirà una struttura di 5mila metri quadrati nel cuore del capoluogo dello stato federato di Victoria, nel sud est del Paese, in partnership con l’imprenditore australiano Eddie Muto, già proprietario del Gruppo Barman & Larder e noto in Australia per aver lanciato diversi format dell’ospitalità e della ristorazione. Mercato Centrale Melbourne sorgerà all’interno dello storico McPherson’s Building degli architetti S.P. Calder, Reid and Pearson (1935), nel centro del distretto degli affari della metropoli, e ospiterà 18 botteghe del gusto distribuite su due piani, un ristorante, una pizzeria napoletana e una distilleria, oltre ad uno spazio polifunzionale dedicato a eventi culturali e non solo.

Nel 2025 anche la rete italiana si espanderà con un'apertura a Bolzano che segna l'ingresso dell'insegna in Trentino Alto Adige, all’interno del Waltherpark, il progetto di riqualificazione firmato dall'archistar David Chipperfield tra la stazione ferroviaria e il centro storico del capoluogo altoatesino, che ospiterà appartamenti, spazi commerciali, uffici e un hotel. Con una superficie di circa 4.000 metri quadri e una terrazza con vista Dolomiti, il nuovo Mercato Centrale Bolzano accoglierà 15 botteghe artigiane, oltre ad una fabbrica di birra artigianale, una enoteca ad alta valenza territoriale, un caseificio tutto da raccontare, un ristorante e una pizzeria. La ricerca e la selezione degli artigiani sono attualmente in corso.

“Le nuove sfide per il futuro delle imprese sono tutte legate alla sostenibilità -dichiara Umberto Montano, presidente e fondatore di Mercato Centrale-. Queste se per una larga parte si concentrano sull’ambiente e la capacità di lasciare alle generazioni future un mondo più vivibile e meno logoro, dall’altra devono prevedere programmi di attuazione che includano progetti e innovazioni capaci di generare un impatto positivo sia sociale che economico. Ed è su questi due valori che si fonda il progetto Mercato Centrale".