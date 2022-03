La tecnologia che muove Mercato Centrale a Milano

Il format di Mercato Centrale, nato a Firenze nel 2014 per valorizzare le botteghe artigiane e creare un luogo di incontro all’interno delle città, dopo le aperture di Roma e Torino è arrivato anche a Milano a settembre 2021.

“Il Mercato Centrale di Milano è per noi il laboratorio della tecnologia -dice Stefano Celli, direttore It di Mercato Centrale- dove stiamo sperimentando diverse novità. La clientela è molto reattiva a tutto ciò che inseriamo di innovativo in questo contesto e inoltre ci permette di consolidare procedure e processi interni”. Il punto di vendita di Milano conta circa 30 botteghe artigiane presenti sui due piani per un totale di 4.500 mq. La struttura è ricavata in un’ala della Stazione Centrale del capoluogo lombardo, in un progetto di riqualificazione di alcuni locali dismessi, promosso e sviluppato da Grandi Stazioni Retail e Ferrovie dello Stato.

“È un’organizzazione sicuramente complessa dal punto di vista della gestione -dice Antonello Plantamura, head of Client Management di Retex-, noi siamo stati chiamati a lavorare su due fronti: da una parte sui processi all’interno del locale, dando strumenti al personale per gestire questa complessità attraverso soluzioni personalizzate basate sulla nostra piattaforma proprietaria Iconic Food & Beverage dedicata al mondo della ristorazione; dall’altra la fornitura di tecnologia e innovazione per un’esperienza cliente unica e innovativa dei visitatori di Mercato Centrale. Abbiamo per esempio digitalizzato la procedura del ‘Segui il tuo ordine’ in modo tale che il cliente possa essere avvisato sempre tramite tramite smartphone quando l’ordine è pronto per essere ritirato presso il bancone di una delle botteghe”.

L’infrastruttura tecnologica, che si sta sperimentando nello store di Milano, sarà poi estesa anche nelle altre città in cui è presente Mercato Centrale nel corso dei prossimi anni.

È stato inoltre creato l’eCommerce Zerofila, integrato nella piattaforma dei servizi Iconic Food&Beverage di Retex, che permette agli artigiani di registrare direttamente in cassa gli ordini effettuati sul sito, in modo da ridurre l’errore umano e i tempi di attesa. “Data la complessità del nostro modello -continua Celli- dobbiamo garantire per gli artigiani procedure molto semplici e trasparenti e gli strumenti tecnologici in questo ci aiutano moltissimo. Abbiamo creato una dashboard accessibile direttamente dalla cassa che consente all’artigiano di avere il pieno controllo del proprio ordine”. Una soluzione implementata da Retex è la store manager dashboard, “strumento pensato per gli operativi -continua Plantamura-, pensata per essere utilizzare dovunque si trovino: su un computer desktop ma anche in mobilità su smartphone o tablet. Questa dashboard, oltre a tenere sotto controllo tutti i valori economici della bottega artigiana, permette agli operativi di gestire le disponibilità dei prodotti che sono pubblicati sui vari touchpoint digitali, ma anche di disabilitare uno specifico canale di vendita con la facilità di un semplice tocco sul telefono”.

Il dispositivo mobile di Pax

La ricerca di un dispositivo idoneo a supportare il servizio dei camerieri, ha portato Mercato Centrale ad adottare un dispositivo mobile di Pax, “Nel 2020 alla fiera National Retail Federation di New York -dice Celli-, abbiamo visitato lo stand di Pax, un grosso produttore mondiale di smartpos, così ci è venuta l’idea di utilizzare un device mobile e multifunzionale e trasformarlo in un nuovo palmare che consentisse al personale in sala di svolgere tutte e tre le le attività tipiche del servizio al tavolo: la presa dell’ordine, il pagamento elettronico e la stampa dello scontrino fiscale. Questa intuizione, grazie a Retex, si è poi trasformata in quelli che oggi sono i dispositivi che i ragazzi in sala utilizzano per prendere gli oltre 4mila ordini al giorno”. L’utilizzo di questo dispositivo riduce i potenziali tempi di attesa e di coda alle casse e inoltre agevola il lavoro degli operativi.