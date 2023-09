Migrazione Edi per l’internazionalizzazione: come scegliere un partner unico e garantire la più alta qualità dei dati

Le aziende che scelgono di operare anche fuori dai confini nazionali con proprie filiali, acquisizioni o partnership, si trovano davanti alla necessità di rendere veloce, sicuro e semplice lo scambio di informazioni di business

“La sfida dell’automazione nel passaggio dei dati aziendali è già complessa quando avviene in una sola nazione –commenta Katya Kancheva, business solution manager di Comarch– perché spesso le imprese operano con più software diversi, Crm, Wms, Tms, strumenti di Ap, e anche Erp diversi, o anche lo stesso in versioni diverse. In più hanno la necessità di rendere fluida la comunicazione in una operatività che ormai è omnicanale. Se a tutto questo aggiungiamo le differenze linguistiche, di fatturazione e di certificazione che ci sono tra un Paese e l’altro, si capisce quanto sia importante scegliere il partner giusto per la gestione Edi”.

L’elevata qualità dei dati che vengono trasmessi in azienda è di grande aiuto per ottimizzare i processi e far sì che l’azienda sia capace di rispondere rapidamente alle richieste del mercato. “Affidarsi a un unico partner internazionale, come Comarch, capace di affrontare diversi processi in nazioni diverse, fa la differenza –prosegue Katya Kancheva. L’esperienza in progetti di portata globale permette di superare le barriere linguistiche o legate alle differenti piattaforme governative per la fatturazione elettronica, per esempio.

Comarch offre un service desk localizzato, un team dedicato con esperienza internazionale capace di programmare l’implementazione Edi in ogni aspetto ed eseguirla con maggiore efficienza”. La squadra Comarch conosce e sa come integrare i più diversi software, formati Edi e workflow aziendali che entreranno in contatto nel processo, ha una conoscenza approfondita e sempre aggiornata delle regole di ciascun Paese e ha la flessibilità per adattarsi alle necessità dei clienti. Non c’è progetto di internazionalizzazione, per quanto complesso possa apparire, che non sia in grado di portare a compimento in maniera soddisfacente.