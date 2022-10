Miniconf: 15 pop-up Superga Kidswear a El Corte Ingles in Spagna

In un mese Miniconf ha sviluppato 15 temporary store in 13 città spagnole all'interno di El Corte Ingles per il brand Superga Kidswear

Il mercato iberico rappresenta un'area strategica per il Gruppo Miniconf che nella penisola ha sviluppato un progetto di espansione. La società ha realizzato, infatti, nell'ultimo mese 15 pop-up store Superga Kidswear all’interno del department store El Corte Ingles in 13 diverse città spagnole, da Alicante a Barcellona, da Madrid a Siviglia fino a Palma di Maiorca. "Essere entrati nel El Corte Ingles è sicuramente un passo importante per dare maggiore visibilità al brand Superga Kidswear nella penisola Iberica -spiega l'azienda-. Riguardo i Paesi, la Spagna e la Grecia al momento sono i paesi dove il brand sta performando bene. Il piano di sviluppo è vincolato all’accordo con BasicNet, che ha definito le Countries in cui concentrare la distribuzione". I pop-up rappresentano il test per l'apertura di negozi veri e propri? L'azienda dice di no. "Per il momento -assicura- non ci sono piani di apertura di negozi monomarca Superga Kidswear". L'assortimento comprende proposte maschili e femminili, dai 3 ai 14 anni, che interpretano lo stile Superga.

La rete di Miniconf

Miniconf, attiva da oltre cinquant'anni nel settore dell’abbigliamento bambino 0-16 anni, è già presente in Spagna dalla scorsa primavera con negozi multimarca. Oggi si espande con nuove formule attivando una collaborazione con la più prestigiosa catena commerciale spagnola, oltre che sul relativo eCommerce.

Oltre alla Spagna, Miniconf è presente con Superga Kidswear anche in Italia in 300 punti di

vendita multibrand e in diversi Paesi nel mondo (Belgio, Svizzera, UK, Portogallo, Grecia, Germania, Olanda, Lussemburgo, Montenegro, Benelux e Russia).