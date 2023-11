Mondo Convenienza attiva i pagamenti con criptovalute

Nei punti di vendita Mondo Convenienza in tutta Italia sarà possibile pagare i propri acquisti con le criptovalute grazie alla sinergia con Chainside

L'insegna estende il suo servizio di pagamenti in criptovalute. Questa opzione va a sommarsi a quella già introdotta nel giugno 2022 quando Mondo Convenienza diede la possibilità di pagare gli acquisti nei suoi store in tutta Italia e online sul canale eCommerce in Bitcoin. Grazie alla collaborazione con Chainside, ora sarà possibile utilizzare anche la valuta digitale Tether, la valuta digitale ancorata al valore del dollaro. Questa novità si inserisce, quindi, in un più ampio percorso di innovazione che l'insegna sta portando avanti con l'obiettivo di trasformare i trend e le opportunità di mercato in soluzioni concrete e innovative per un numero sempre crescente di clienti, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Il progetto criptovalute è frutto del lavoro della Digital Factory Mondo Convenienza, il dipartimento multidisciplinare che si occupa trasversalmente dell’innovazione digitale di tutte le funzioni del Gruppo.

“Siamo in un contesto di mercato estremamente dinamico, tutto quello che ha funzionato lo scorso anno si rivela poco utile per l’anno successivo e viviamo in un'era rapida e veloce, dove le persone sono sempre meno presenti ma sempre più connesse -dichiara Dario Carosi, head of marketing di Mondo Convenienza-. In un contesto dove l’unica costante è la discontinuità, non saranno la struttura e le dimensioni dei grandi colossi della gdo o il carattere disruptive delle piccole startup a conquistare il mercato, bensì ma la capacità di essere ultraveloci e ultra flessibili nell’adattarsi ai cambiamenti repentini di mercato e consumatori; la nostra strategia è ricercare, testare e mettere a terra in maniera continuativa soluzioni che rendano l’esperienza dei nostri clienti semplice e allo stesso tempo entusiasmante”.