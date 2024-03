Morbidezza da sogno: la short collection 2024 di Crai

Fino al 22 giugno 2024 sarà attiva la raccolta punti per i titolari di Carta Più di Crai per la collezione Morbidezza da sogno

Per quattordici settimane, nei punti di vendita Crai sarà disponibile la nuova short collection, la linea tessile bagno Jalla Happycolor (specialista francese della biancheria per la casa, parte del gruppo Zucchi) che promuove il benessere e il relax. Fino al 22 giugno, infatti, la collezione, Morbidezza da sogno sarà al centro della raccolta punti destinata ai clienti titolari di Carta Più, che potranno presentare la richiesta dei premi entro il 6 luglio 2024. La collezione comprende spugne realizzate in 100% cotone, nel rispetto delle condizioni etiche e di sostenibilità Oeko-tex Standard 100, e confezionate in pack certificati FSC, ma anche teli, set di asciugamani e tappeti da bagno in colorazioni bianco naturale e menta.

“La fidelizzazione e la cura dei clienti passa attraverso la vicinanza in ogni momento della

giornata -spiega Federica Palermini, direttrice marketing di Crai- per questo la prima Short Collection del 2024 è dedicata al benessere e al relax quotidiano delle persone. Grazie alla collaborazione con Jalla siamo in grado di unire eccellenza e comfort nella linea Tessile Bagno Jalla Happycolor pensata per prenderci cura dei nostri clienti”.

La promozione

L’operazione, oltre ai materiali in-store, sarà supportata da tutti i media del Gruppo (Radio Crai, NoidiCrai, Craiweb, Facebook e Instagram) e, in fase di lancio, da una campagna radio nazionale, on air dal 25 marzo.