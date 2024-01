Mowi, il salmone norvegese Spudoratamente Buono, torna a Marca by BolognaFiere

Con uno stand totalmente rinnovato, che trasporta i visitatori nei fondali dei fiordi, l’azienda norvegese presenta la qualità superiore della sua gamma

Dopo il successo dello scorso anno, Mowi fa il bis e partecipa alla 20esima edizione di Marca by BolognaFiere, l’unica fiera italiana dedicata alla marca commerciale, in programma i prossimi 16 e 17 gennaio 2024 presso il quartiere fieristico Bologna Fiere.

Leader globale nel settore del salmone, con sede anche a Bologna, Mowi è presente da maggio 2021 nelle principali insegne della GDO italiana e propone un salmone dalla qualità superiore, sempre fresco, dal colore deciso e sapore eccezionale. Con il suo eccellente profilo nutrizionale, il salmone MOWI è il prodotto ideale per uno stile di vita sano, inoltre viene allevato responsabilmente nelle acque incontaminate dei fiordi norvegesi, nutrito con una dieta priva di antibiotici e di OGM e certificato ASC, lo standard di sostenibilità ambientale più rigoroso.

Mowi sarà presente alla fiera con uno stand (pad. 25 A43/B44) nel quale sarà possibile scoprire l’intera gamma di pronti da gustare e pronti da cuocere, disponibili nella grande distribuzione italiana. I prodotti pronti da gustare comprendono il salmone norvegese affumicato premium MOWI SIGNATURE, il salmone norvegese affumicato MOWI ESSENTIAL, i tranci affumicati a caldo MOWI GOURMET DELI nelle referenze Naturale, Pepe, Limone e Prezzemolo, il SUSHI MOWI nel formato Small Set e Big Set e MOWI WRAP nelle varianti Mango, Wakame e Avocado. A completare la gamma, i pronti da cuocere includono i tranci marinati MOWI GOURMET INFUSIONS (Mediterraneo, Red Thai e Zenzero, Peperoncino e Limone) – pronti in soli 2,5 minuti al microonde, le porzioni naturali MOWI PURE e i MOWI GOURMET CARTOCCIO (Mexican Style e Indian Style), da cuocere al forno direttamente nel cartoccio incluso nella confezione.

Durante i due giorni di esposizione, sono previste numerose degustazioni guidate per lasciarsi conquistare al primo assaggio e scoprire così il gusto autentico di MOWI, un salmone che dalla Norvegia approda sulle nostre tavole senza filtri, conservando tutta la sua bontà naturale.

Quest’anno i visitatori saranno accolti in uno stand totalmente rinnovato e super innovativo, in cui un led wall immersivo darà l’impressione di passeggiare direttamente sul fondale dei fiordi. Protagonisti dello stand saranno inoltre la lettera Omega, simbolo del brand, e diverse grafiche che rimandano alla campagna di comunicazione “Spudoratamente Buono”, filo conduttore della comunicazione dell’ultimo anno e che si articolerà con nuovi touchpoint anche nel 2024.

Presente come gigantografia alle pareti dello stand, in quanto Ambassador e protagonista degli spot TV, l'attore norvegese Kristofer Hivju è l’iconico volto del brand. Con la sua vena verace e schietta, Kristofer mette in luce la genuinità del salmone MOWI, il suo essere diretto, vero e, in altre parole, spudoratamente buono.

STAND Mowi a Marca by BolognaFiere 2024

Pad. 25 – Stand A43 / B44

Per ulteriori informazioni: https://salmonemowi.it/