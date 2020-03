Multicedi: cinque aperture in Campania e Lazio

Nelle due regioni, Multicedi ha realizzato tre punti di vendita a insegna Decò, in provincia di Napoli, a Casavatore (800 mq, 5 casse e 15 addetti) in via Taverna Rossa 157, a Giugliano in Campania (600 mq, 3 casse e 10 addetti) in via Madonna delle Grazie 133, e a Borgo San Martino (300 mq con servizio bar e cucina da asporto), Cerveteri, in via Doganale 108, in provincia di Roma. Gli store a insegna SeBòn sono invece stati aperti nel Lazio, a Lenola (Lt), in via Roma 46, e a San Vittore del Lazio (Fr) in via Casilina Sud, km 148, con una superficie di vendita rispettivamente di 200 e 300 mq.

L'assortimento complessivo è di circa 9.000 referenze tra prodotti confezionati e prodotti freschi, cui si aggiungono circa 1.000 referenze di prodotti a marchio Decò.

Angelo Merola, responsabile marketing di Multicedi, spiega: “ Valutiamo attentamente il nostro piano di espansione, che procede come in questo caso sia attraverso acquisizioni di esercizi commerciali di altre catene distributive, sia con nuove aperture”.