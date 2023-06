Music Sound (Cellularline) cambia veste e punta alla Gen Z

Un restyling che non è solo estetico, ma anche di formale, quello di Music Sound di Cellularline che con la fantasia e i colori si avvicina alla Gen Z

Music Sound, brand dell’ecosistema audio di Cellularline Group, si rinnova con un restyling che ruota attorno al nuovo claim: “Music you can see”. Grazie alla nuova veste all’insegna della fantasia, il marchio si avvicina alle esigenze della Generazione Z rispecchiandone esigenze e vision. Il rebranding è riscontrabile su tre livelli principali: il prodotto, il logo e il packaging.

Le novità del rebranding Cellularline

Music Sound di Cellularline, nel perseguire la propria mission, si ripresenta come il brand in grado di offrire un’alternativa di qualità ai prodotti basic e, soprattutto, monocromatici, sul mercato. I prodotti del marchio Cellularline si presentano come colorati, trendy e in linea con canoni estetici attraenti coniugando l’utilità e le performance con la fantasia.

Il packaging, poi, si presenta come l’assimilazione delle due facce: colore e seriosità del settore audio. La grafica pone al centro il prodotto incorniciato da una confezione colorata, ma pulita. Infine, il logo, si differenzia in maniera sostanziale dal precedente: un esagono che rimanda alle iniziali M e S (Music Sound) all’insegna della riconoscibilità a scaffale.

Le gamme Music Sound

Sì al cambiamento, ma mantenendo gli iconici prodotti come le cuffie True Wireless: l’auricolare Drip, la linea Swag disponibile in una moltitudine di colori, o ancora le cuffie da gaming Maxi 2 con comando integrati e, sempre in questo segmento, le Predator. E poi gli speaker, come il Karaoke o il Vertical.