My Beauty Whisper introduce la valuta virtuale Beauty Coin

L’app per le consulenze in fatto di cosmesi evolve con l’introduzione di figure professionali a disposizione degli utenti

My Beauty Whisper è la piattaforma per ricevere consigli personalizzati di bellezza costantemente aggiornata per fornire alla community di 84mila utenti notizie sul mondo della cosmesi, che oggi propone una grande novità: i Beauty Coin. Si tratta di una moneta virtuale che i beauty lovers attivi possono utilizzare per acquistare consulenze estetiche online da parte di professionisti del settore con un’offerta che va ad ampliarsi sempre di più. La proposta diventa, quindi, duplice: da un lato restano i consigli gratuiti dei Beauty Coach, dall’altro si aggiunge un sistema premium basato su crediti virtuali. Vediamone il funzionamento.

Il funzionamento dei Beauty Coin

Attualmente i Beauty Coin sono acquistabili con in denaro, ma la piattaforma sta già sviluppando un sistema di rewarding. Le fasce d’acquisto di crediti sono tre: 10 coin costano 0,99euro, 60 costano 5,99euro e 100 costano 9,99euro. All’interno della piattaforma è possibile prenotare la consulenza professionale autonomamente con un appuntamento; le categorie di professionisti attualmente sono l’informatore cosmetico qualificato, il farmacista cosmetico, il make-up artist, lo skincare expert e il beauty expert. Si può scegliere tra una semplice chat con l’esperto, oppure una chiamata o una videochiamata.

My Beauty Whisper evolve

In My Beauty Whisper restano gratuiti gli eventi live, le classroom e i tutorial. Si aggiunge un’ulteriore funzione che riguarda la partecipazione a incontri con special guest come celebrities e volti noti, previo pagamento attraverso Beauty Coin. My Beauty Whisper è accessibile sia da app, sia da desktop.

La piattaforma è accessibile anche nella lingua dei segni per i sordi.